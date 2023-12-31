國家主席習近平發表2024年新年賀詞：繼續支持港澳發揮自身優勢

12月31日晚上7時，國家主席習近平發表2024年新年賀詞。



新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表二〇二四年新年賀詞。（新華社）

習近平表示，2023年，我們砥礪前行，接續奮鬥。這一年，中國的步伐走得很堅實，走得很有力量，走得很見神采，走得很顯底氣。疫情防控平穩轉段，經濟持續回升向好，高質量發展紮實推進，創新動力、發展活力勃發奔湧。

習近平指出，中國不僅發展自己，也積極擁抱世界，擔當大國責任，成功舉辦中國－中亞峰會等活動，一系列主場外交迎來五洲賓朋。世事變遷，和平發展始終是主旋律，合作共贏始終是硬道理。

談及港澳時，習近平表示，要繼續支持香港澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。

習近平表示，過去一年，各行各業的人都在辛勤揮灑汗水。人民永遠是我們戰勝各種困難挑戰的最大依靠。明年是新中國成立75周年，要堅定不移推動中國式現代化，推動高質量發展，鞏固增強經濟回升向好態勢，全面深化改革開放，增強經濟活力。

新年賀詞全文如下：

大家好！冬至陽生，歲回律轉。在這辭舊迎新的美好時刻，我在北京向大家致以新年的祝福！

2023年，我們接續奮鬥、砥礪前行，經歷了風雨洗禮，看到了美麗風景，取得了沈甸甸的收獲。大家記住了一年的不易，也對未來充滿信心。

這一年的步伐，我們走得很堅實。疫情防控平穩轉段，我國經濟持續回升向好，高質量發展紮實推進。現代化產業體系更加健全，一批高端化、智能化、綠色化新型支柱產業快速崛起。糧食生產「二十連豐」，綠水青山成色更足，鄉村振興展現新氣象。東北全面振興譜寫新篇，雄安新區拔節生長，長江經濟帶活力脈動，粵港澳大灣區勇立潮頭。中國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨。

這一年的步伐，我們走得很有力量。經過久久為功的磨礪，中國的創新動力、發展活力勃發奔湧。C919大飛機實現商飛，國產大型郵輪完成試航，神舟家族太空接力，「奮鬥者」號極限深潛。國貨潮牌廣受歡迎，國產新手機一機難求，新能源汽車、鋰電池、光伏產品給中國製造增添了新亮色。中國以自強不息的精神奮力攀登，到處都是日新月異的創造。

這一年的步伐，我們走得很見神采。成都大運會、杭州亞運會精彩紛呈，體育健兒勇創佳績。假日旅遊人潮湧動，電影市場紅紅火火，「村超」、「村晚」活力四射，低碳生活漸成風尚，溫暖的生活氣息、復蘇的忙碌勁頭，詮釋了人們對美好幸福的追求，也展現了一個活力滿滿、熱氣騰騰的中國。

這一年的步伐，我們走得很顯底氣。中國是一個偉大的國度，傳承著偉大的文明。在這片遼闊的土地上，大漠孤煙、江南細雨，總讓人思接千載、心馳神往；黃河九曲、長江奔流，總讓人心潮澎湃、豪情滿懷。良渚、二裏頭的文明曙光，殷墟甲骨的文字傳承，三星堆的文化瑰寶，國家版本館的文脈賡續……泱泱中華，歷史何其悠久，文明何其博大，這是我們的自信之基、力量之源。

中國不僅發展自己，也積極擁抱世界，擔當大國責任。我們成功舉辦中國－中亞峰會、第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，一系列主場外交迎來五洲賓朋。我也訪問了一些國家，出席了一些國際會議，會晤了不少老朋友、新夥伴，分享中國主張，深化彼此共識。世事變遷，和平發展始終是主旋律，合作共贏始終是硬道理。

前行路上，有風有雨是常態。一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害，這些我都牽掛在心。大家不懼風雨、守望相助，直面挑戰、攻堅克難，我深受感動。辛勤勞作的農民，埋頭苦幹的工人，敢闖敢拼的創業者，保家衛國的子弟兵，各行各業的人們都在揮灑汗水，每一個平凡的人都作出了不平凡的貢獻！人民永遠是我們戰勝一切困難挑戰的最大依靠。

明年是新中國成立75周年。我們要堅定不移推進中國式現代化，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，統籌好發展和安全。要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，鞏固和增強經濟回升向好態勢，實現經濟行穩致遠。要全面深化改革開放，進一步提振發展信心，增強經濟活力，以更大力度辦教育、興科技、育人才。要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。

我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。孩子的撫養教育，年輕人的就業成才，老年人的就醫養老，是家事也是國事，大家要共同努力，把這些事辦好。現在，社會節奏很快，大家都很忙碌，工作生活壓力都很大。我們要營造溫暖和諧的社會氛圍，拓展包容活躍的創新空間，創造便利舒適的生活條件，讓大家心情愉快、人生出彩、夢想成真。

當前，世界上還有一些地方處在戰火硝煙之中。中國人民深知和平的珍貴，我們願同國際社會一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界。

此時此刻，夜色斑斕，萬家燈火。讓我們一起，祝願祖國繁榮昌盛、世界和平安寧！祝願大家福暖四季、順遂安康！謝謝大家！