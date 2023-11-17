國家移民局：中國72/144小時過境免簽政策適用國家擴展至54國

據國家移民管理局消息，今日（17日）起，中國對挪威公民實施72/144小時過境免簽政策，至此，72/144小時過境免簽政策適用國家範圍增至54國。



54國名單中，包括歐洲40國，即奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、摩納哥、俄羅斯、英國、愛爾蘭、塞浦路斯、保加利亞、羅馬尼亞、烏克蘭、塞爾維亞、克羅地亞、波黑、黑山、北馬其頓、阿爾巴尼亞、白俄羅斯、挪威；美洲6國，即美國、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷、智利；大洋洲2國，即澳洲、新西蘭；亞洲6國，即韓國、日本、新加坡、汶萊、阿聯酋、卡塔爾。

目前，中國長沙、黑哈爾濱、桂林等3個城市實施72小時過境免簽政策，北京、天津、石家莊、秦皇島、上海、南京、杭州、寧波、廣州、深圳、揭陽、沈陽、大連、青島、重慶、成都、西安、廈門、武漢、昆明等20個城市實施144小時過境免簽政策。54國公民憑有效國際旅行證件和限定時間內確定日期及座位的聯程客票過境上述城市前往第三國（地區），可免辦簽證在規定區域內停留不超過72小時或144小時，停留期間，可從事旅遊和臨時商務訪問等短期活動。

國家移民管理局相關負責人介紹稱，實施過境免簽政策是服務保障國家高水平對外開放，便利中外人員往來、促進對外交流合作的實際舉措，中國自2013年1月實施72/144小時過境免簽政策以來，已有50多萬人次外國人享受該政策便利。下一步，國家移民管理局將持續聚焦我國高水平對外開放的新形勢新要求，積極對標國際高水平經貿規則，不斷深化移民出入境政策改革創新，積極回應中外出入境人員及國際經貿往來的新期盼新需求，促進經濟全球化，助力中國開放發展、創新發展和高質量發展。