日本7.6級地震發布海嘯警報　對中國大陸沿岸及台灣皆無影響

日本石川縣能登地方1月1日下午發生7.6級淺層地震，日本氣象廳已針對日本海沿海一帶發布海嘯警報。內地國家海洋預報台表示，地震不會對中國沿岸造成影響。台灣中央氣象署亦表示，該地震對台灣及周邊海域完全無影響。



日本石川縣2024年1月1日發生7.6級地震後，輪島市出現路面裂開情況（Kyodo via REUTERS）

據台灣自由時報報道，台灣中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，此次地震發生在日本國土西邊，與台灣之間有陸地阻隔，因此方向波傳達不到台灣，對台灣沒影響。

2011年日本311大地震引起海嘯侵襲日本沿岸，於日本造成大量死傷，台灣當時也發布海嘯警報，5縣市放「海嘯假」，所幸最終浪高僅約10公分，未對台造成傷亡。

廖哲緯指出，311地震當初是發生在東北外海，因此方向波可毫無阻礙的傳遞至台灣，此次地震與311地震的位置大不相同，此次對台完全沒影響。至於日本此次規模7.6地震的成因，廖哲緯表示，要待收集更多資料後才能分析。

內地自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在日本震源周圍引發局部海嘯，但不會對中國沿岸造成影響。