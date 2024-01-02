支付寶變更為無實際控制人　分析：產權私有、控制權歸國有

人民銀行近日發布公告，同意支付寶網絡技術有限公司變更為無實際控制人，馬雲曾謂「支付寶準備隨時上交國家」將成為事實。內媒分析指，未來與支付寶相關企業雖然名義上所有權屬於公司股東，但實際管理權與控制權則收歸國有；「有鑑於支付寶是重要金融工具，影響金融安全，交給誰都不放心，只有讓國家監管才能最大程度造福於民」。



內媒《澎湃新聞》引述中國人民銀行發布的公告報道說，支付寶本次調整源於今年年初螞蟻集團調整投票權結構，調整後不再存在、也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數情形，亦無股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

這項通知使得今年初螞蟻集團宣布董事股東上層結構調整以致改變為無實際控制人公司更加確立；簡言之，公司股權仍屬私有，但是控制權則國有化。有媒體形容，未來支付寶的任何決策都不會再聽任何一個人（無論這個人姓馬或不姓馬）的，所有的決策都需要由一個複雜得多的大集體（全體股東與經營團隊），經歷一個複雜得多的決策流程來決定。

東京秋葉原一間商店門口放有「歡迎使用支付寶」廣告牌，向中國遊客招手。（VCG）

報道援引分析人士說法指出，支付寶背後的螞蟻集團與相關大股東恒生電子、國泰產險將不再受馬雲控制，可以說是「大家」的支付寶與「大家」的螞蟻金服。沒有支付寶股權的人當然沒有權利，但擁有支付寶股權的股東們也一樣沒有控制權，做決策的將是政府金融主管當局，民眾放在支付寶裡的錢就像放在國有4大銀行一樣安全，但也不會像以前所想像的那樣擁有較高的收益。

另有分析認為，人民銀行今次同意支付寶網絡技術有限公司變更為無實際控制人，其突將「民營企業國有化」所帶來的連鎖反應可能很會衝擊過大，但確實是也不放心把這類接近具有壟斷金融系統營運能力的公司交給民營，只好讓股權與經營權分開：企業一旦沒有實際控制人，即意味沒有決策核心，諸事都是所有股東商量，而最後能做重大決策的，包括人事與經營決策，自然落到金融主管機關手上，因為「只有讓國家監管，才能最大程度造福於民。」

螞蟻金服：旗下有支付寶、餘額寶、螞蟻花唄、芝麻信用等，提供基金投資、借貸等服務。公司透過阿里在電商、電子支付的龐大網絡，掌握大量客戶數據，並藉此為用戶建立信貸評分，提供不同產品，例如用戶信用評分愈高，借貸消費就愈容易。（視覺中國）

雖然這種方式可能會有降低運營效率的負面性，卻可能讓螞蟻集團排除股票上市的障礙，只不過在既有政策下的螞蟻集團將猶如國營企業，股票上市高估值效應幾乎不可能會出現。

事實上，螞蟻金服的整改已經許多年，罰單也陸續執行，現在是政策終於明朗。有些分析稱，支付寶整改後的最終方案確實會引起民間企業人士的高度關注，很多人把螞蟻金服、支付寶的後續走向看作是民營經濟的風向標。