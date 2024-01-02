中國公司市值Top20：台積電3.8萬億重回第一　美團縮水明顯跌出榜

由南方財經、21世紀經濟報道、21財經，3家內地傳媒共同出品的2023年「中國公司市值Top20」榜單顯示，台積電、騰訊、茅台位列前三，拼多多緊追阿里，美團跌出前20。

另外，中國上市公司市值500強榜單可见，萬億市值公司增至11家，TOP20座次發生明顯變化，76家新進入榜的公司中有8家在2023年新上市。



從榜單可以看到，台積電搭乘AI浪潮東風，以38201億元市值重奪榜首，總市值增長近42%；騰訊退居第二，總市值縮水超11%。貴州茅台時隔六年提價，仍無礙其市值穩居前三；拼多多、中國石油、中國銀行分別以超過91%、42%、21%的增幅強勢加入。寧德時代及美團市值縮水明顯；其中，美團跌出TOP20，排位由前一年的第9名跌至第24名。

中國公司市值TOP20（21數據新聞實驗室）

拼多多憑藉三季報驚艷四座，市值一度超越阿里巴巴。截至目前，拼多多市值年增長逾91%，躋身第6名，與阿里巴巴市值僅相差190億元，為京東市值的4倍。久未變動的電商產業競爭格局，開始重新洗牌。

前20名中，中國石油、中國石化和中國海油「三桶油」也都進入，五大銀行也都有進入，中國移動、寧德時代、比亞迪都名列其中。

整體來看，500強公司仍集中在大金融（77家）、電子（57家）、醫藥生物（42家）、資訊科技（41家）等。

頭部公司聚集北京 大灣區97家企業上榜500強

中國公司市值500強地區分布。（21數據新聞實驗室）

數據統計發現，總部在北京的市值500強公司有107家、上海（53家）、香港（43家）、台北（35家）、深圳（30家）、杭州（19家）、廣州（11家）等7城的公司佔近60%；255家公司來自北京、廣東、上海、浙江四省份，佔51%。

作為開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，粵港澳大灣區的資本競爭優勢明顯。2023年粵港澳大灣區共有97家公司上榜，佔全國近1/5；總市值超過15兆元，佔榜單總市值的21%，平均市值近1,600億元；主要集中在香港（ 43家）、深圳（30家）、廣州（12家）；TOP20座次佔5個席位，分別為：騰訊控股、友邦保險、招商銀行、中國平安和比亞迪。

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