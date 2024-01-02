中國第二艘國產大型郵輪開始建造　周期縮短至41月　估2026年交付

日前，國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」開啟首次商業運營，意味著中國已摘取造船業「皇冠上最後一顆明珠」，實現大型郵輪建造領域零的突破。目前，第二艘國產大型郵輪已經開始建造，預計2026年年底前交付。



據悉，有了第一艘的經驗，第二艘大型郵輪的建造周期將由49個月縮短至41個月。中國船舶外高橋造船大型郵輪項目總建造師周琦透露，第二艘大型郵輪計劃在2026年底前交付。

中國旅遊集團有限公司董事呂友清表示，從數據可以看出中國郵輪旅遊市場需求旺盛，預計自2026年起，中國郵輪旅遊將進入第二個黃金發展期。

根據國際郵輪協會統計，2006年至2019年，中國的母港郵輪遊客量年均增長率高達52%，成為全球第二大郵輪市場。

日前，國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」開啟首次商業運營。（視覺中國）

此前據《中新社》報道，內地首艘國產郵輪「愛達·魔都號」於2024年1月1日起以上海為母港開啟首航季，帶領賓客前往日本、韓國等東北亞熱門郵輪旅遊目的地，船票價格從人均兩三千元到一萬多元不等。

「愛達·魔都號」豪華內艙設施曝光（點看大圖）：

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新聞知多點：為何是「郵輪」而不是「遊輪」？

據了解，在沒有空中交通工具出現之前，運送書信及包裹等郵件物品主要靠大型輪船來運輸，因此使用了郵政的「郵」字。大型郵輪的噸位大，航行線路長，一般都是跨國及跨海航行。而使用「旅遊」的遊字的輪船，一般都在內河航行，航行距離和時間都比較短。因為載客量和航行距離的不同，兩者從設計上有著很大的區別。