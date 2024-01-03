內蒙古高校幹部酒後家暴打死妻子　死者母親拍片哭訴

內蒙古呼和浩特市土默特左旗台閣牧鎮一名唐姓高校幹部上月酒後對王姓妻子施暴，結果失手打死對方，事後被警方刑拘。案件近日已經進入司法程序。



據了解，王女是閣牧鎮的幹部，而唐男則是內蒙古師範大學青年政治學院幹部。去年12月16日22時，他受到酒後回家的唐男家暴，之後被送到內蒙古人民醫院ICU後搶救無效死亡。王母事後拍片表示，自己好不容易將女兒培養送上大學，並當上公務員，女兒平時為了家庭省吃儉用，孩子也已經13歲，詎料卻落得這個結果。她同時稱，唐男此前向女兒提出過離婚。家屬希望有關部門能作出答覆並處理。

據內蒙古師範大學青年政治學院官網信息顯示，唐男此前曾擔任該院黨政辦副主任，該院為內蒙古團委和內蒙古師範大學在內蒙古團校的基礎上籌建。而內蒙古呼和浩特市土默特左旗官網信息顯示，王女1983年11月出生於內蒙古呼倫貝爾市，研究生學歷，2008年7月參加工作，現任土左旗台閣牧鎮黨委委員、組織委員，此前擔任過大學生村官。

周二（2日），內蒙古師範大學青年政治學院黨政辦一工作人員表示，唐男已經被警方刑拘，此案已經進入司法程序。具體案情校方目前不掌握，具體以警方信息為準。周三（3日），呼和浩特市新城區警方通報，指案發當日唐某某已被刑拘，現已執行逮捕。