台女便利店員遭恐怖前男友斬30刀送醫搶救　屢遭纏擾事前有保護令

台灣高雄市今天（13日）凌晨發生持刀傷人案，一名23歲便利店女店員遭前男友用水果刀連斬30刀，送醫急救，疑兇事後逃逸。台媒報道指，女店員早在6月下旬就聲請家暴保護令，但疑兇一再糾纏，曾被警方逮捕過2次。



閉路電視將兇手行兇過程拍下。（《聯合報》）

綜合台媒《聯合報》等報道指，被斬的23歲吳姓女子5月間與33歲前男友余姓男子分手，但是余男仍一再去便利店糾纏，要求復合。

吳女不堪其擾，6月26日透過警方聲請保護令，保護令限制余男不能對吳女騷擾、不能靠近吳女住處和工作場所，須遠離吳女100米，可是余男仍是常常去便利店。

至7月初，吳女在便利店上班時，發現余男又到店前徘徊，馬上報警。當地警方曾2次逮捕余男，以他涉嫌違反保護令，移送法辦，並要求羈押余男，但余男未被羈押。

根據閉路電視等資料，今天凌晨3時左右，吳女上班時，余男又到便利店，當時吳女獨自一人在店內理貨，余男進店後與吳女談了幾句，吳女未理會她，只提到要報警，沒隔幾秒，余男便拿出水果刀斬吳女。

女子爬出店門口仍遭追斬

約半分鐘後，吳女爬出店門口，血流不斷，但是余男跟上，又在店門口連斬吳女手腳，吳女試圖掙脫，仍被余男壓住繼續砍斬。

有路人見狀制止，但見余男拿著刀，不敢靠近，余男見路人離去要報警，才停手進便利店，若無其事地拿著背包離去，行兇前後時間僅約1分鐘。

報道指，吳女的刀傷幾乎全在四肢，目前警方正追捕余男。