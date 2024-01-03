台灣大選2024｜海協會長張志軍：台灣選舉是和平與戰爭的重要抉擇

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】《新華社》3日發布海協會長張志軍在涉台刊物《兩岸關係》雜誌上的新年寄語。張志軍表示，「即將舉行的台灣地區兩項選舉，是和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的重要抉擇，廣大台灣同胞要站在歷史正確的一邊，為推動兩岸關係重回和平發展正軌做出堅定正確的選擇」。



國台辦主任宋濤前（2）日同於《兩岸關係》雜誌發表題為《堅定方向 開拓前行》的新年寄語，寄語台灣民眾要察大勢、擔大義、顧大局、走大道，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

前國台辦主任、現任海協會長張志軍在《兩岸關係》雜誌2024年第1期上發表題為《守正創新 奮發作為》的新年寄語，代表海協會向台灣同胞致以新年問候和祝福。

張志軍過去曾強調，不論台灣政局怎麼變化，大陸對台大政方針不會改變，將堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對和遏制任何形式的分裂國家的行徑。（中新社）

張志軍回顧2023年工作，指海協會堅定維護一個中國原則和九二共識，舉辦汪辜會談30周年系列活動，穩妥處理各類涉台突發事件和急難救助事項，擴大與台灣各界的聯繫交流，廣泛參加各地涉台活動，積極邀請台灣團體赴大陸參訪。

張志軍指出，中國大陸有信心、有能力書寫好「中國式現代化」的宏偉畫卷，也有底氣和韌性應對兩岸關係前進道路上的風險挑戰。不管國際風雲如何變幻，祖國大陸推動兩岸關係和平發展、融合發展的決心不會動搖，促進兩岸交流合作、增進同胞利益福祉的初心不會改變，堅守一個中國原則、反對「台獨」分裂和外部干涉的底線不會改變。

民進黨候選人賴清德近日受訪時稱，若他當選則「兩岸戰爭的風險最低」。圖為2023年12月21日，賴清德出席今屆台灣大選首場政見發表會。（TVBS直播截圖）

展望2024年，張志軍直言，「即將舉行的台灣地區兩項選舉，是和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的重要抉擇」，示意廣大台灣民眾要站在歷史正確的一邊，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，為推動兩岸關係重回和平發展正軌做出堅定正確的選擇。

張志軍表示，海協會在新的一年裡，將繼續深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，立足國家發展大局，踐行海協會宗旨，守正創新，奮發作為，與廣大台灣同胞同心協力，以文化促認同，以交流增情感，以融合匯力量，共同為推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一做出新的貢獻。