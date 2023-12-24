台灣大選｜王在希：｢台獨｣就是戰爭　賴清德當選兩岸或起軍事衝突

12月23日官媒《環球時報》舉辦以「中國式現代化破解百年變局」為主題的論壇年會，專家學者圍繞「衝突、競爭與合作：中國式現代化的外部環境」的議題展開討論。

針對台灣明年領導人「大選」，國台辦原副主任、海峽兩岸關係協會原副會長王在希表示，大選正值兩岸關係發展的關鍵時刻，很多人認為這是「和平與戰爭的選擇」，起碼是台灣未來發展方向和道路的選擇。

王在希認為，「『台獨』就是戰爭」，如果頑固「台獨」分子賴清德當選，兩岸關係必然會越來越緊張，不排除兩岸出現兵戎相見的局面。



王在希表示，多年來中國大陸為了維護台海地區局勢穩定，一直秉持極大耐心，堅持和平統一的基本方針，目的就是為了爭取在中國東南方向有一個相對和平穩定的環境，以利中國式現代化的向前推進。

王在希稱，遺憾的是蔡英文當局8年來一直拒絕承認「九二共識」，搞漸進式「台獨」，使兩岸關係發展的基礎遭到破壞。近幾年，蔡英文當局不斷勾結美國，兩岸關係也越來越緊張。明年1月13日，台灣地區將舉行新一屆領導人選舉，正好在兩岸關係發展的關鍵時刻，所以許多人認為，這是和平與戰爭的選擇，至少是台灣未來發展方向和道路的選擇。

有消息指，遼寧號航母編隊將在蔡英文出訪期間經台灣海峽返航。 (中新社、中央社)

王在希還說，從去年底台灣進行「九合一」地方選舉後，島內始終有近六成民眾不認同民進黨「抗中保台」的兩岸政策，希望下架民進黨，這反映台灣多數選民對民進黨長期執政會引發台海戰爭的擔憂。最近，一些知名美國學者也發表文章，建議民進黨候選人賴清德凍結民進黨的「台獨黨綱」。

王在希指出，台灣選舉有很大的不確定性，不過有一點可以確定，「台獨」就是戰爭，堅持搞「台獨」遲早會有戰爭。「而賴清德是個頑固的激進『台獨』分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性，對這一點我們要有充分的認識。」