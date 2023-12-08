台灣大選決勝點︱「台海戰爭焦慮」潛流　「疑賴論」左右棄保關鍵

2024台灣大選進入倒計數，賴清德、侯友宜、柯文哲「三腳督」（閩南語，三強鼎立之意）的局面，逐漸轉為「藍綠對決」的態勢，民眾黨柯文哲支持率呈現下探趨勢。在「看好度」方面，民進黨賴清德與蕭美琴的搭擋在各家民調均居於領先，然而尚不能斷言「賴蕭配」必定當選，其中關鍵在於台灣內部「疑賴論」的發酵程度，是否進而帶來「棄柯保侯」的效應。



「疑賴論」來自於戰爭焦慮

「疑賴論」一詞最早出現於美國政界與智庫，由於賴清德「鐵桿台獨」的意識形態強烈，連樂於玩弄「台灣牌」的美國精英對賴都產生了質疑。深怕其當選後過度擺向「台獨」路線，置台海於動蕩險境，美國不得不與中國「正面對決」。

因此賴清德打從參選以來，其言行往往以安撫美國為主要目的，例如要求台灣民眾「不能懷疑美國」，以及以「和平保台」取代「抗中保台」口號，還包括選擇與美國關係極好的蕭美琴作為副手等等。這些動作，都可視為賴清德有意消弭美國政界的「疑賴論」。

台副總統賴清德（中）出訪，8月12日過境美國抵達紐約，由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，右）及時任台駐美代表蕭美琴（左）前往接機。（台灣總統府）

不過，台灣大選選戰打到今天，賴清德的包袱不但未見減輕，台灣社會對他的信任程度，反而越來越低。換言之，「疑賴論」不只出現於美國，同樣在台灣內部產生。原因之一，在於華府過去一段時間操作「武統台灣」的氛圍，包括各種兵推或毀台、棄台論等等，以及各路政治人物紛紛赴台宣揚以小搏大的「不對稱作戰」，甚至極具權威的《經濟學人》雜誌還推出了「台灣是地表上最危險地方」的封面故事，再加上蔡英文政府宣布兵役延長等等，台灣民眾在「身體」層次確實感受到了「戰爭」的威脅與焦慮。在台灣選民心中，2024大選乃戰爭或和平的選擇，絕非空穴來風。

華府的「美中一戰」操作，以及蔡英文政府「一面倒」親美路線，配合美國將台灣打造為遏制中國的「軍事刺蝟」，身為民進黨候選人的賴清德，都必須「概括承受」。儘管今日台灣社會依舊「馬照跑、舞照跳」，但對於台海戰爭的焦慮，成為了內心深處「不能說的秘密」。可以看到，移民公司的詢問度增加，以及一年役期的役男家屬對於執政黨的不滿，都是「台海戰爭焦慮」的縮影。

賴清德打「抗中牌」未奏效

民進黨對此心知肚明，因此極力阻擋2024大選「戰爭與和平」的對決感延燒。其中一個重大指標，表現在蔡英文近日接受美國《紐約時報》專訪時，表示「北京目前不可能大規模犯台」，明顯在為「台海戰爭焦慮」降温。

蔡英文（左二）日前以視頻方式接受《紐約時報》舉辦之「DealBook Summit」專訪，表示「現在也許不是他們（北京）考慮大規模犯台的時機」。圖為11月23日蔡英文視察台灣「義務役新兵入伍訓練接訓整備」。（台灣總統府）

美國方面同樣在「助陣」，包括葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）、柯慶生（Thomas Christensen）在內的美國三位知名「中國通」專家，近日聯名在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊發表題為《台灣和威脅的真正來源》（Taiwan and the True Sources of Deterrence）文章，其中呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結民進黨的「台獨黨綱」，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

問題是，蔡英文與美國智庫的「轉彎」，第一線參選人賴清德非但沒有跟上，還持續高唱「中國威脅論」。在不同的選舉場合，賴清德仍然宣揚軍事「備戰」，而且用「魔鏡」比喻中共有意介入台灣大選的「野心」，目的很清楚就是要動員出台灣選民的「抗中保台」民粹心態。

事實上，不同於2020大選時值香港「反修例」風波，民進黨可以大吃香港的「人血饅頭」，2024大選「抗中牌」至今還看不出有所奏效。因為國際形勢的大氣候，已表現出中美關係和緩的態勢，拜登（Joe Biden）11月15日當着習近平的面再度重申「不支持台獨」，此番轉折變化勢必影響到兩岸關係的小氣候。此外，北京方面近期頻密透過國台辦發聲，重批「台獨意味着戰爭」。隨着時移勢遷，台灣社會不得不開始思考，賴清德倘若上位，台灣奔向戰場的風險是否確實大增。

12月5日國民黨侯友宜（左）、趙少康（右）陣營發布「侯康配」官方形象照。（侯友宜競選辦公室提供）

民調數自背後微妙心理變化

因此，賴清德陣營主打「抗中牌」，反而變成了他們的弱點。台灣選民在做抉擇時，必然會考慮到賴清德當選後可能的「後果」，從而進行「風險評估」，進而產生「不要賴上台」的心理。如果該心理蔓延成一股效應，那麼可以預估將有利於國民黨侯友宜的選情，原先支持民眾黨柯文哲的民眾，眼見柯文哲當選機率不高，為了阻止賴清德勝選，便相當有可能將選票轉移集中到侯友宜身上。

《香港01》駐台記者在台灣社會探訪，已聽到不少原先討厭侯友宜、對國民黨失望的藍營支持者表態，為了不讓賴清德當選，決定要「含淚」投給侯友宜。也聽聞原先柯文哲的支持者，為了怕投柯等於浪費選票，又不願看到賴勝出，心中正在盤算「人生第一次投票給國民黨」。至於民進黨的部分支持者，雖然力挺賴清德，但私下也透露，如果台海戰爭出現苗頭，他們會在第一時間將小孩送到外國，不願意下一代成為炮灰。

上述情勢是民調冷冰冰數字看不到的微妙心理變化，成為左右台灣大選結果的決勝點之一。由「台海戰爭焦慮」的潛流蔓延，形成「不希望賴清德當選」的集體心理，進一步將選票集中到最有可能阻止賴上台的候選人身上，這一條方程式或將隨着投票日臨近，越來越浮現而出。