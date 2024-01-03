日本7.6級強地震｜環時社評：同情日本地震　也關切其核電安全

日本石川縣能登地區1月1日下午發生黎克特制7.6級淺層大地震，能登半島成為重災區。昨日（2日）日本航空JAL編號516班機在東京羽田機場降落後，與海上保安廳飛機擦撞起火。連日發生兩宗大事，造成多人傷亡，亦引發系列輿情。



官媒《環球時報》發表相關社評，「不難想象這場大地震給日本帶來的種種混亂」，對此次地震中的遇難者及傷者表示哀悼和同情，希望日本民眾及在日華人華僑都可以平安渡過難關。社評同時指出，目前，位於新潟縣、石川縣的兩座核電站已確認出現乏燃料池水被震出情況，對於是否會再次出現如福島核事故一般的災難性事件，日本也需要正視並回應國際社會的普遍合理關切。



《環球時報》社評指出，截至2日晚間，日本發生的7.6級強震已經造成至少55人死亡、多人受傷、建築物倒塌、大面積停電和火災等。日本航空公司一客機在東京羽田機場降落時與日本海上保安廳飛機相撞，造成後者6名機組人員中至少有5人死亡。這架海上保安廳飛機原定飛往石川縣地震災區運送救援物資，事發時正在跑道上準備起飛，從中不難想見這場大地震給日本帶來的種種混亂。

2日，日本航空JAL編號516班機在東京羽田機場降落後，與海上保安廳飛機擦撞起火。（網絡圖片）

社評指出，這是自2011年「3·11」大地震以來，日本遭遇的最強烈地震。日本氣象廳2日表示，自當地時間1月1日以來，日本已發生155次地震，其中包括兩次6級以上強震。在這之後是會餘震不斷，還是有更大的地震發生，誰也不敢打包票。盡管對於如何應對地震、海嘯等災害，日本已經積累了豐富的經驗，但面對突如其來的天災，人類社會依然是脆弱的，「我們對這次地震的遇難者和傷者表示哀悼和同情，也希望日本老百姓、以及在日的華僑華人能平安渡過難關。」

日本石川縣2024年1月1日發生7.6級地震後，縣內輪島市出現路面裂開情況。（Kyodo via REUTERS）

社評同時表示，東京電力公司1日晚間發布消息稱，已確認位於新潟縣的柏崎刈羽核電站的2、3、6、7號機組反應堆乏燃料池水由於地震晃動而溢出，含有放射性物質，正在測定放射性水平。石川縣誌賀核電站也出現乏燃料池中的冷卻用水被震出情況。對於兩個核電站出現的問題，日本第一時間作出「目前安全」的結論，但人們對日本在震後是否會再次出現福島核電站那樣的災難性核事故存有疑慮。

社評指出，福島核事故是日本慘痛的前車之鑒。與此同時，日本政府和東電公司在應對核事故上有過嚴重不良記錄，從某種程度上來說已失去了信譽。之後，日本在福島核汙染水排放問題上的一意孤行、不負責任，更讓廣大日本民眾和鄰國感到極不放心。

日本石川縣2024年1月1日發生7.6級地震後，金澤市大野日吉神社受到破壞（Kyodo via REUTERS）

《環時》社評強調，既同情日本地震，也關切其核電安全。對於地震所造成的影響，震區內核電站的設施情況如何，對周邊海域的輻射情況日方是否有完備的監測計劃等，日本方面需正視國際社會的普遍合理關切，不僅事關周邊國家，亦事關日本民眾的福祉。日本應始終秉持核電造福民眾的初衷，更加慎重、更加妥善預防和處理任何可能的突發情況。

社評最後指出，「在核事故的問題上，日本已經犯過錯，我們希望日本不要再重現過去的錯誤。這關乎日本民眾的切身安全，也是國際社會的普遍關切。」