公安部打擊電詐犯罪成效顯著　去年1至11月破案39.1萬宗

去年，內地警方打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作成效顯著。截至11月，全國破獲相關案件39.1萬宗，並拘捕大批疑犯。



央視報道，為堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，公安部持續部署開展「長城」、「斷卡」、「斷流」、「拔釘」等專項行動，組織區域會戰和集群戰役，依法嚴厲打擊為境外詐騙集團提供推廣引流、轉帳洗錢、技術開發、組織偷渡等非法服務的涉詐黑灰產犯罪團夥，拘捕疑犯人7.9萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹263名。

同時，先後派出工作組赴泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾、越南、印度尼西亞等多個國家開展國際執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點，拘捕疑犯3000多名。

而針對緬北電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，公安部部署雲南等地公安機關深入推進邊境警務執法合作，依法緝捕涉詐人員。在掌握相關犯罪事實和證據的基礎上，浙江、遼寧、福建、重慶等地公安機關，還針對果敢自治區的明學昌、白所成、魏懷仁、劉正祥等電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。

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在緬甸各方的大力配合下，2023年共有4.1萬名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中方，以明學昌為首的家族犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被成功鏟除。

去年11月，公安部會同有關主管部門起草了《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法（征求意見稿）》；工信部先後組織開展5批次執法檢查，涵蓋全國22間電信、互聯網企業；人民銀行常態化推進「資金鏈」治理，進一步強化行業監管。

同時，全國家反詐中心累計下發資金預警指令940.6萬條，公安機關累計見面勸阻1389萬人次，會同相關部門攔截詐騙電話27.5億次、短訊22.8億條，處置涉詐域名網址836.4萬個，緊急攔截涉案資金3288億，推進反詐工作向縱深發展。