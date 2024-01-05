習近平主持政治局常委會：堅持黨中央集中統一領導

中共中央政治局常務委員會1月4日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。



會議指出，自中共十八大以來，黨中央每年專門聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報和中央書記處工作報告，這是堅持和加強黨的全面領導的一項重要制度安排。實踐證明，這項制度安排有利於黨總攬全域、協調各方，有利於保持黨的團結統一和強大戰鬥力，有利於發揮中國特色社會主義制度的優勢。

中央政治局常委會議強調，緊緊圍繞推進中國式現代化這個最大的政治。（視覺中國）

會議認為，二十大以來，人大常委會等認真履行全面從嚴治黨責任，為推動經濟發展、保持社會穩定作出了積極貢獻，各方面工作取得了新成效。

會議強調，今年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組，要堅持黨中央集中統一領導這個最高政治原則，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，「緊緊圍繞推進中國式現代化這個最大的政治」，為推進強國建設、民族復興作出更大貢獻。