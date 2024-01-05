央視白岩松訪談稱「百姓有錢不敢花」惹議　網民：實為「沒錢花」

中國疫後經濟復甦不似預期，日前，央視著名主持人白岩松針對「促消費」議題訪問專家時，提出「老百姓有錢但不敢花也不願花」的問題，結果引發熱議，許多網民直指，如今中國消費不振並非「有錢不敢花」，而是「沒錢花」，甚至諷刺道自己「被有錢」了。



事緣上月29日，白岩松在節目中以「2024年促消費」為主題，訪問國務院發展研究中心市場經濟研究所長王微時問道：「老百姓有錢，但是他不敢花也不願意花，您怎麼看待讓人願意花錢這個問題？」

王微則表示，必須改善消費環境。在經濟成長的進程中，需要在人們心中建立信心，並需要透過一系列政策和改革措施，讓老百姓相信消費環境更趨完善，進而激發購買決心。另外，還得創制出新的商品與服務，讓民眾的資金能流動起來。

不過白岩松的問題隨即引起許多網民譏諷，認為是完全「脫離實際」，甚至有「粉飾太平」之嫌。有人直指這樣說與「何不食肉糜」無異，甚至自己「被有錢」了。有人就認為，這代表在官員們眼中，老百姓還是有錢的。還有人表示，「問的人假裝不知道，答的人也假裝不知道，看的人其實都知道，笑笑就好」。

在微博擁有近50萬粉絲的周立太律師表示，「不願意花」的前提是財富自由，「那麽老百姓的存款是可以自由支配的財富嗎？不盡然。因為其中一部分屬於房地產開發商，其中一部分屬於醫院，其中一部分屬於學校和教育培訓機構。所謂的存款，不過老百姓代為保管的一個數據罷了」。中國知名說書人梁宏達則表示，白岩松的提問讓他「啞然失笑」，從專業的新聞工作角度來看更是「荒謬可笑」。

其他網民意見摘錄：

兩個唱戲踢皮球，都想著讓對方桶破窗紙

這個問題是不包括月收入不超2000元的9億人

改善就業環境先啊，賺不到我怎麽敢花

什麽叫有錢不敢花？？是沒錢，要有錢，用得著你催？

高房價與絕大多數人收入脫節，是抑制消費的重要原因

白岩松還不如老胡（胡錫進），老胡起碼還知道自己圓回去

別為難專家，為啥現在很多專家感覺不靠譜，那是因為他不敢說實話，有些話他們不敢說啊！只能用一些不靠譜的話搪塞過去

為什麽讓老百姓消費？！而不是那些有錢人消費，現在問題是三年疫情，老百姓根本就沒多少錢，我們財富分配是不均的，有錢的越來越有錢，而有點辛苦的養老養家的錢卻誘導怎麽花掉，怎麽消費

想起小時候政治課本里學的「先富帶後富，共奔富裕路」，小時候的我居然相信了，哈哈

