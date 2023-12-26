買過萬蚊Valentino 高踭鞋結果是舊鞋？　消費者要求退一賠三被拒

有消費者反映，12月22日在深圳南山區萬象城的華倫天奴（Valentino）以1.42萬購入一對高跟鞋，結果回家後發現高跟鞋有曾被穿過的痕跡。她要求退一賠三，但雙方未協商成功。

涉事門店職員稱，很難辨別顧客到底有沒有穿過，但會極力維護對方的權益，建議她可循法律途徑解決。



該名消費者反映，自己住在東莞，12月22日在深圳萬象城華倫天奴門店買入一對36碼的帶鑽白色高跟鞋，但回家後才看到真皮鞋底上有明顯的穿著痕跡，「試穿之後，工作人員說店里有雙36碼的新的，就給我打包裝好了，還打上了蝴蝶結，誰曾想是試樣鞋。連膜都沒有，鞋底是羊皮的，很難打理」。

消費者表示，華倫天奴將陳列品當新鞋賣，她要求退一賠三，但雙方未協商成功，對方願意換鞋或換款，若要退款需要等一個半月，需要一層層審批，「1.4萬的鞋子，我真的忍不了，我的錢也不是大風刮來的，每天上班這麽受氣」。

消費者反映，12月22日在深圳南山區萬象城的華倫天奴（Valentino）以1.42萬購入一對高跟鞋，結果回家後發現高跟鞋有曾被穿過的痕跡。（瀟湘晨報）

12月25日，涉事的華倫天奴門店工作人員稱，當時顧客試穿後確定款式，他查完庫存後發現有兩對同款的36碼高跟鞋，「我就進去把那一對拿出來，讓她檢查。檢查過程中雙方都疏忽了，沒有檢查鞋底。我就幫她打包了」。

該工作人員稱，顧客後來反映鞋底很髒，「我們給她道歉，大倉有幾雙全新的可以更換，她提出要退款，我們也能幫忙申請，但是要一級一級審批，需要一點時間，她當時也同意了。後來她提出要退一賠三，認為構成欺詐，我們認為這不屬於質量問題，我只是個普通員工，在我的能力範圍內肯定沒有辦法，她可以找律師」。

工作人員又稱，該名顧客在社交平台上發布的高跟鞋圖片，很難辨別她有沒有穿過，「但我們還是在極力維護她的權益」。