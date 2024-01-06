內地歌手毛華鋒遭爆涉猥褻、強姦未遂　傳受害者還不只一人

內地娛樂圈5日再次掀起轟動，有一名女網民爆料聲稱遭到圈內人猥褻，並直指涉事者為《奇蹟再唱》的原唱毛華鋒。該女子不僅公開報警回執單，亦同步揭露涉及性騷擾的詳細內容，引起網民熱烈討論。



根據該名女子指控，她希望得到網民的支持，因為除了性騷擾、強姦未遂外，毛華鋒還涉嫌監聽和監控她的手機，甚至在去年 10 月、11 月進行跟蹤，使她的情緒陷入極度崩潰。她故而向網民求助，希望得到解決的建議。

該女子聲稱所述內容屬實，並表示自己持有毛華鋒的個人訊息和地址。兩人多年來一直是朋友，並非情侶關係，唯毛華鋒暗戀她。

有關性騷擾的詳情，女子毫不保留地提供，包括報警回執單上顯示的發生時間為 2023 年 12 月 21 日。女子在 2024 年 1 月 2 日報警，但她並未解釋為何在事發後多日才報案。

女子透露，毛華鋒在其家中對她性騷擾，並涉及強姦未遂。當天，毛華鋒以朋友敘舊為由邀請她到家中，由於多年的認識，她未警覺，卻意外遭受對方的性騷。

該女子聲稱所述內容屬實圖。（騰訊網）

此外，女子在微博指控毛華鋒盜取了她所有的個人訊息，還監控了她家人的手機，並破解了她的私人微信。若爆料屬實，女子的人身安全令人擔憂。然而，這位爆料者表示受害者不只一位，如果屬實將對毛華鋒的演藝事業造成巨大衝擊。

截至目前，毛華鋒尚未對此事回應。網民對他進行了調查，發現他之前小有名氣，除了歌手之外也是一名影視演員，於 1999 年主演情感劇《都市情感》初登影壇，並擁有豐富的演藝經歷。他曾多次為影視作品演唱主題曲，包括《迪迦奧特曼》、《奇蹟再現》和《信念之光》等，展現出優越的音樂才華。