涉強吻、舔耳及襲胸女同事　台灣男星宥勝今以強制猥褻罪起訴

今年全台＃MeToo風暴中，過去一向給予人愛家愛妻形象的藝人宥勝（本名王宥勝），遭爆對自己擔任負責人的經紀公司三名女員工襲胸、耳邊吹氣，甚至假借到女方家中借廁所，伺機對一名新進女員工強吻、舔耳及襲胸。台北地方檢察署調查後，由於前兩者屬性騷擾案件且未提告，但後者已涉及公訴罪的強制猥褻，因此今（8）日將宥勝起訴。



據了解，全案係由民眾向台中地方檢察署告發，後移轉至台北地方檢察署偵辦，涉案被害女子共3名，但經傳喚後3女均未提出告訴。因前2名案情屬性騷擾防制法且未提告，台北地方檢察署後來已簽結，僅就對一女在女方家中，跨坐、強吻、襲胸，涉犯強制猥褻部分起訴。

宥勝遭曾和他共事過的女同事指控性騷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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檢方調查，2016年底，宥勝在工作結束後，以順路為由提議送被害人返回新北市新店住處，再以借廁所為由進入室內。如廁完畢後，宥勝佯裝心情不佳，邊抱怨邊走向坐在沙發上的被害人，乘女方不備，突然跨坐在被害人大腿上，以手控制女方行動，再用一手迅速解開被害人內衣，以舌舔耳及襲胸，最後因女方持續反抗而停止。