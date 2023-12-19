MeToo｜藝人NONO涉性侵10女偵結　3案獲不起訴、7案移送檢方偵辦

台灣藝人NONO在網紅小紅老師奔走串聯下，因涉性侵及性騷多名女子，被控性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪。台北地方檢察署今（19）日偵結，認為其中3名被害人僅有女方單一指述，NONO否認且缺乏其餘佐證，因此將3案不起訴；另有包括小紅老師在內的7名被害人，則因無管轄權，已陳請台灣高等檢察署核轉被告住居所在地的士林地檢署偵辦。



據悉，台北地方檢察署移轉至士林地檢署偵辦的7案中，小紅老師是其中一宗。當時還有一名自稱在台北市市民大道地下停車場遭NONO侵犯的被害人，事後並未提告，檢方無法得知其身分，並不在這10人當中。

在3宗不起訴性侵案中，一名北市中山區某會館的按摩女，指控在2011年至2013年間，在包廂內遭NONO強制性交得逞，當時女方曾哀求NONO「你不要這樣，我很害怕」，NONO卻回「我比你更害怕」。但NONO表示對此沒有印象，且按摩女與前同事、主管等證人供詞，和自身就醫病歷未盡相符，NONO手機中也無聯繫資料，因此罪證不足。不足以證明被告有強制性交之犯行。

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另名被害人自稱在2011年12月間，在台北市延吉街某處，被駕駛的著白色賓士休旅車搭載的NONO在車上強吻及揉搓胸部，涉嫌強制猥褻，當時NONO還說「你的觸感真好。第3位不起訴的被害人，也是一名中山區時尚會館的按摩女，女方指控2000年夏季，NONO在該時尚會館由女方提供按摩服務時，涉犯強制猥褻罪，壓制、強吻女方、揉搓告胸部，還說「我就喜歡你這種可愛型、胸部大的」。

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但對上述兩女，NONO除了否認外，也對案發經過表示沒有印象，檢察官考量全案僅告訴人單一指述，且無相關證據可供調查，NONO手機中也沒有雙方聯繫資料，現有事證不足以證明其涉強制猥褻犯行。因此不起訴。