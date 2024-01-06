胡錦濤之子胡海峰未現身主持重要會議　名字成微博敏感詞

中共前總書記胡錦濤之子、浙江麗水市委書記胡海峰近日再次傳出晉升的消息，而在周四（4日），他未有如期現身主持麗水市委理論學習中心組的專題學習會。同時，在微博搜尋「胡海峰」，會未能發現任何相關內容，顯示該詞彙已被列為敏感詞，禁止網民討論。



據微信公眾號「麗水發布」消息，麗水市委理論學習中心組周四舉行專題學習會，深入學習領會中共總書記習近平關於黨的建設的重要思想、關於嚴肅黨內政治生活的重要講話和重要指示批示精神、樹立和踐行正確政績觀的重要論述及考察浙江重要講話精神等重點內容。

胡海峰為麗水市委書記，他曾接受電視專訪，提及中共總書記習近平的「兩山」理念。（資料圖片）

此前，麗水市委涉及學習「習思想」的重要會議，皆由胡海峰主持並講話。不過，今次胡海峰並未現身主持會議，而是由麗水市委副書記、市長吳舜澤代替，引發關注。

據官方訊息顯示，胡海峰最後一次公開現身，是在去年12月27日，當時麗水市委召開五屆五次全體（擴大）會議，胡海峰代表市委常委會作工作報告，並作總結講話。

除了未依例現身主持重要會議，目前在微博搜尋「胡海峰」，也出現了「抱歉，未找到相關結果」，未能找到任何內容，顯示其名字已被列為敏感詞，形同禁止討論。

胡海峰為中共第四代最高領導人胡錦濤的兒子。圖為2019年10月1日，中共建政70周年大慶，胡錦濤（右）現身天安門城樓。（央視截圖）

自2018年6月升任麗水市委書記後，胡海峰數度被傳升官，但皆落空。近日，報道指出，網絡盛傳胡海峰已返回北京，晉升為民政部副部長，不過消息是否屬實仍待觀察。

截至周六（6日），麗水市政府官網中，胡海峰仍名列市委領導，而民政部官網顯示，三名現任副部長為唐承沛、張春生、詹成付，未有異動。值得一提的是，詹成付生於1963年11月，已達60歲的副部級官員退休年齡。

民政部官網顯示，現任副部長未有異動。（官網截圖）

公開資料顯示，胡海峰1972年11月6日生，江蘇省泰縣（今屬泰州市）人，祖籍安徽績溪，生於甘肅。

他是中共第四代最高領導人胡錦濤的兒子，1995年5月加入中國共產黨，1998年5月參加工作，研究生學歷，北京交通大學本科畢業，清華大學工物系碩士研究生和EMBA畢業。曾任嘉興市長，現任麗水市委書記。