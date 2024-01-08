負債1500億搞政績　李再勇上央視懺悔：反正過幾年一拍屁股走人

央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》在7日晚上播出第二集，披露了原貴州常務副省長李再勇主政六盤水市的3年多裏，盲目舉債搞旅遊項目，使得六盤水政府債台高築，當地新增債務達1500億餘元（人民幣，下同）。



李再勇更曾提出打造刺梨產業100萬畝，結果全市種植的117萬畝刺梨當中有的多年顆粒無收。



李再勇在鏡頭前懺悔。（央視）

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在專題片裏，李再勇在鏡頭前懺悔，承認當時為了當上副省級幹部，「希望搞一些大手筆、大動作」，「如果當時我借的這筆錢要由我來還，我肯定不會去借，但是由政府來還我就去借了，反正過幾年一換（崗位），一拍屁股走人，後邊繼任者誰來接誰承擔責任，有點擊鼓傳花的味道。」

據專題片披露，2013年到2017年，李再勇擔任六盤水市委書記期間，推動興建了23個旅遊項目，其中有16個項目已被貴州省列入低效閒置項目。李再勇盲目舉債，僅債務利息一項就給國家造成了9億餘元的重大損失。他主政六盤水的三年多裏，當地新增債務達1500億餘元，從2013年到2017年債務增長率超300%。

專題片還披露，六盤水市自然風光資源不多，也不是傳統的旅遊目的地，李再勇為了政績，不顧反對，強行上馬旅遊項目，稱要將六盤水打造成百年不落後的世界級旅遊目的地。

近萬米的「亞洲第一索道」除了冬天那一個多月，其餘時間遊客稀少。（央視）

專題片舉了李再勇最為重視的梅花山滑雪綜合體項目的例子，項目舉債30多億，其中打造近萬米的「亞洲第一索道」就花了9億多，如今除了冬天那一個多月，其餘時間遊客稀少，舉步維艱，同時其導致生態環境破壞，帶來的直接經濟損失達8600萬餘元。

李再勇更曾提出打造刺梨產業100萬畝，結果全市種植的117萬畝刺梨當中有的多年顆粒無收。（央視）

此外，李再勇提出打造刺梨產業100萬畝，為追求規模效應，不顧海拔、地質、環境差異，要求集中連片種植。

李再勇在鏡頭前懺悔稱，「要求連片規模化地種植，主要是為了好看。希望領導車子上看起都看到，到處都是產業」。最終全市種植的117萬畝刺梨當中，不少苗木長勢差、掛果率低，甚至有的多年顆粒無收，如今已有四成農戶自發砍掉刺梨改種別的作物。

挪用本應優先用於群眾安置的款項

專題片提到，李再勇不顧六盤水財政實際承載能力，新成立了6家融資平台公司，把融資額納入幹部績效考核指標，項目有的包裝成企業項目要求公司去融資借貸，有的壓給區縣去籌資並實施，有的區縣為此違法違規操作，甚至一度出現了一塊土地同時多次抵押貸款、隨意更改融資資金的使用等違規行為。後果是，有的項目債務到期還不上了，就繼續借新債還舊債；還有的拆東牆補西牆，長期拖欠工程款，甚至挪用本應優先用於群眾安置的款項，直接損害群眾切身利益。