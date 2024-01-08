開放校園｜迎寒假研學熱潮　清華北大延長開放時間、優化校園資源

《北京日報》報道，臨近寒假，北京高校陸續向社會開放校園，以清華大學、北京大學為主的高校研學項目逐漸火熱，兩校亦延長開放時間、擴大開放範圍，優化校園資源，迎接寒假研學熱潮。



延長開放時間方面，清華和北大均明確，寒假接待遊客入校時間每日上、下午都將各提前一小時。清華同時表示，將在保證正常教學科研秩序的前提下，將校園參觀可預約數量增加至每日1.2萬人以上，比之前增加約50%。

據北大保衛人員介紹，為避免因假期參觀高峰造成的校門擁擠，該校已提前優化專用入校通道，東側門北側入口供預約遊客入校，南側入口為師生通道和咨詢處，「一進校門就是停車場，團體遊客可以從這裏下車、核驗身分。」

北大入校通道。（北京日報）

寒假期間，清北校園的一系列文藝場館、體育設施等資源也將面向社會開放。清華將依託演出劇場等資源，組織藝術公開課等活動，增設講解員，開發4條常規參觀路線，涉及水木清華、清華學堂等熱門打卡地。北大新開放了未名湖冰場，校外遊客經預約入校後，即可進入遊玩。北大賽克勒考古與藝術博物館、生物標本館、地質博物館等也將免費開放。

此外，中國人民大學、北京外國語大學、北京理工大學、北京體育大學等多所北京高校已官宣面向社會開放校園，遊客可按規定通過預約登記、刷身分證等形式入校參觀。