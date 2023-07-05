清華北大恢復暑期校園開放參觀通道　網民稱預約參觀名額｢秒光｣

據內媒《澎湃新聞》報道，暑期來臨，日前，清華大學、北京大學雙雙發布公告，從7月8日起恢復校園預約參觀通道，不少預約日期參觀名額已全部約滿。



6月30日，清華發布公告，清華暑期校園對外開放參觀時間為7月8日（週六）至8月6日（週日）。開放日入校時間為上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。每人最多可為同行的另外3人預約，預約者須與同行者一同進校。團隊參觀可通過清華大學保衛部網站校園參觀預約欄目進行預約。團隊參觀僅面向中小學生群體開放。

同日，北大發布公告明確，2023年7月8日，北京大學恢復校園預約參觀通道。一般情況下，寒暑假、法定節假日及雙休日期間，開放校園參觀。每日可預約時段為：09:00-11:00、14:00-16:00，且需於當日19:00前離校。個人和團隊預約均實行限額管理。

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據悉，7月4日，清北可預約日期內的參觀名額已全部約滿。社交平台上，不少網友提到，清華、北大的校園開放預約名額「秒光」，火爆程度堪比熱門景點。

清華每天開放4000個預約名額，約滿即止。北大保衛部未說明每天可預約名額，只表示以預約平台每日放號為準，約滿即止。

此外，報道稱，清北發布的公告中均提到，校園非旅遊景點，參觀不向任何機構和個人收取參觀費用。但在社媒平台仍有一些網民表示沒預約上，有償求帶進校園參觀。