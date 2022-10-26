名校生向二三線城市中學擴散　溫州一校近7成新老師清華北大畢業

近年來，內地名校畢業生擠進「體制內」成為潮流，加上「最難畢業季」的因素，為了就業，這些名校畢業生不惜離開大城市到別處發展。據內媒周二（25日）報道，內地有清華大學、北京大學碩博畢業生到深圳中學、北京人大附中這樣的一線城市名校扎堆任教的現象，而現時這現象正向二、三線城市的中學擴散，據浙江省溫州中學近日公佈今年招聘的新任教師資料顯示，11人中，有多達7人畢業於「清華北大」。



近年來出現來自北京大學等名校的碩博畢業生到深圳中學、北京人大附中這樣的一線城市名校扎堆任教的現象。（VCG）

過去，名校畢業生扎堆任教的中學多見於一線城市的名校，惟據《中國新聞周刊》報道，並不在一線城市，甚至連省會城市都不在的溫州中學，今年招聘上崗的11名新任教師，有7人畢業於清華大學或北京大學，1人畢業於上海交通大學，1人畢業於北京師範大學，2人畢業於華東師範大學。他們當中包括2名博士，4名碩士，甚至還有1人曾在國際頂級學術刊物《自然》的子刊上發表過學術論文。對此，報道以「教師天團」來形容。

除了溫州，江蘇省淮安市楚州中學此前擬聘教師名單中，同樣出現名校畢業生扎堆的現象，據顯示該校共擬聘22名老師，其中15人畢業於北京大學，13人是碩士研究生。

報道指，像深圳中學等校對清華北大畢業生的吸引力，除了依託一線城市本身的綜合優勢之外，高薪是必不可少的條件。據深圳市教育局公佈的預算，去年深圳中學用於在職人員工資福利支出的預算約為2億元（人民幣．下同），而該校共有471名職工，意味著每位教職工的平均年薪超過40萬元。這種高薪策略被不少地方所學，如內蒙古鄂爾多斯第一中學去年就曾以50萬至60萬元的年薪招募清華北大的畢業生。

不過收入因素亦非絕對，據當地教育系統的工作人員透露，當地普通中學教師的綜合年收入有十幾萬，但教師整體收入水平與省會杭州相比有不小差距，更難以與深圳比較。另一位中學教師則表示，當地教師收入與工作年限、工作積累的成績息息相關，不會因為是清華北大畢業的，薪資就單獨計算。

溫州中學為浙江省一級重點中學。（中國新聞周刊微信公眾號）

在上述教師看來，名校畢業生選擇溫州中學，看中的更多是學校的綜合優勢。資料顯示，創於1902年的溫州中學1953年被確定為浙江省14所重點中學之一，1981年被批准為浙江省首批辦好的18所重點中學之一，1995年被確認為浙江省一級重點中學，2014年又被評為浙江省首批一級普通高中特色示範學校。

對於重點中學熱衷招聘來自清華北大等頂級高校的教師，有業內人士表示，其一個重要原因就是配合學校的競賽輔導，「自己高中時期就有競賽經歷的老師會更受學校的青睞」，通常，入選數學、物理、化學、生物、信息這五大學科奧林匹克競賽國家集訓隊的學生，將直接獲得清華大學或北京大學的保送資格。

另一方面，對於越來越多博士畢業生加入中學教師隊伍的現象，中國教育研究院研究員儲朝暉表示，目前大學的教職其實是供大於求，不少博士即使向一些中、西部地區普通大學求職也並不容易，在其看來，這未必好過到深圳或杭州做中學教師。21世紀教育研究院院長熊丙奇則指出，發達國家的高中教師大多數擁有碩士及以上學歷，隨著國內研究生培養規模增大，碩士、博士到二三線城市就業的現象將越來越多，中小學教師整體學歷提升是大勢所趨。