王大偉收｢亞洲鋁王｣22箱現金重到車都拉不動　在澳門再收2億港幣

央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》在6日晚上播出首集，揭露遼寧省公安廳原三任廳長李文喜、薛恒、王大偉接連執掌遼寧省公安廳近二十年，合計受賄逾12億元人民幣。



其中王大偉受賄達5.55億餘元人民幣，近半來自遼寧忠旺集團實控人劉忠田。曾有「亞洲鋁王」之稱的劉忠田第一次出手就是4000萬元人民幣加上400萬美元，裝了22個紙箱，把用來拉錢的私家車都壓得上不了地庫的斜坡。數月後，劉忠田先後4次在澳門又送給王大偉港幣2億元。



王大偉受賄共計折合人民幣5.55億餘元，出鏡央視節目懺悔。（央視）

據專題片，李文喜收受賄賂共計5.41億餘元人民幣，絕大多數來自鐵礦礦主劉志廷，李文喜通過幫其非法採礦脫罪「打招呼」，得到了一個鐵礦30%的股份。李文喜安排妻弟出面掛名，自己藏身後台操盤，成了穿着警服的礦山老闆。

李文喜收受賄賂共計5.41億餘元人民幣。（央視）

專題片指，李文喜在調查談話時標榜自己：「我當了一輩子公安，我幹了兩輩子的活，得罪了三輩子的人。」當時省委領導直接說，「你貪了四輩子的錢，犯了五輩子的罪」。李文喜當場啞然，低頭認可。

薛恒受賄總計1.35億餘元人民幣。（央視）

繼任者薛恒受賄總計1.35億餘元人民幣，在擔任公安廳長兩年多時間裏，多次濫用職權為商人老闆在案件處理、企業經營、工程承攬等方面提供幫助。

而薛恒的繼任者王大偉變本加厲，受賄共計折合人民幣5.55億餘元，其中一半來自於遼寧忠旺集團實控人劉忠田。遼寧忠旺集團曾是亞洲第一大鋁型材生產企業，如今卻已申請破產。劉忠田長期靠金錢開道，靠違法違規手段獲取資源，進而又無序擴張，最終「爆煲」。

專題片指，王大偉干涉辦案，極力包庇劉忠田，幫他拖延忠旺的「爆煲」時間，致使錯失了化解金融風險的最佳時機。

專題片指，劉忠田對王大偉第一次出手就是4000萬元人民幣加上400萬美元，裝了22個紙箱，把用來拉錢的私家車都壓得上不了地庫的斜坡。數月後，劉忠田先後4次在澳門又送給王大偉港幣2億元。

此外，王大偉還大肆賣官鬻爵，多次提拔商人老闆推薦的幹部，使得商人老闆利益的代言人滲透到系統內。

據公開報道，李文喜一審獲死刑，緩期2年執行，死緩執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。薛恒一審獲刑17年。王大偉一案早前在湖北省襄陽市中級法院一審，王大偉當庭表示認罪悔罪，法院擇期宣判。