解放軍報：軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利

官媒《解放軍報》5日刊發評論員文章稱，當前，軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，正風反腐成效不斷顯現。同時必須清醒看到，基層個別官兵違規違紀問題仍時有發生，有的在高壓嚴治下仍不收斂不收手走上違法犯罪道路。



文章表示，要最大限度防範遏制違紀違法問題發生。



近日，中央軍委政治工作部、中央軍委紀律檢查委員會印發《關於軍隊基層黨組織精準規範運用「第一種形態」的通知》。

《解放軍報》在評論員文章中表示，制定印發《通知》，是貫徹落實習近平重要指示、加強軍隊人員日常教育管理監督的重要舉措，對於推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍向基層延伸，築牢官兵遵規守紀、拒腐防變的「第一道防線」具有重要現實意義。

文章稱，當前，軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，正風反腐成效不斷顯現。同時必須清醒看到，基層個別官兵違規違紀問題仍時有發生，有的在高壓嚴治下仍不收斂不收手走上違法犯罪道路，重要原因就是基層黨組織日常教育管理監督不嚴，對官兵身上出現的苗頭性傾向性問題及時提醒不夠、督促糾正不力，以致小錯慢慢演變成大錯、小毛病拖成大問題。

中共監督執紀「四種形態」中，「第一種形態」是指黨內關係要正常化，批評和自我批評要經常展開。