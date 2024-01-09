三部門：推動南沙實施外國人144小時過境免簽政策

國家發展改革委、商務部、市場監管總局發布「支持廣州南沙放寬市場准入與加強監管體制改革的意見」。其中提到，放寬其他民生重點領域市場准入，支持推動在南沙實施外國人144小時過境免簽政策及游輪免簽政策；支持提供與港澳相銜接的公共服務，引進香港地區註冊獸醫、先進動物診療機構進駐南沙，探索香港地區進境獸藥區域定點使用模式。



意見提出15項措施，包括推動海陸空全空間無人體系准入標準實施和應用；推進海洋科技創新要素加快應用；優化先進技術應用市場環境；深化服務貿易創新；打造國際一流的企業跨境投融資綜合服務體系；加快發展特色金融；推進綠色低碳高質量發展；全面提升種業行業准入效能；放寬醫藥和醫療器械市場准入限制；放寬其他民生重點領域市場准入；開展檢驗檢測和認證結果採信試點；構建市場准入全鏈條監管體系；推進跨部門准入綜合監管；強化重點領域准入監管；推動協同化市場監管。

其中，優化先進技術應用市場環境方面提到，面向粵港澳大灣區及共建「一帶一路」國家和地區核心部件廠商開展檢測認證服務。支持聯合港澳高校、科研院所等開展技術攻關，推動面向科研等應用場景實現粵港澳數據跨境流通和交易，在科研項目評審、經費支出、過程管理等方面借鑒港澳及國際管理制度。

在深化服務貿易創新方面，積極引入港澳等境外專業服務人才，研究建立境外職業資格認可清單，提供更便利的工作執業、跨境流動、生活等支持政策，對於在南沙從業、已在港澳參保的港澳居民，免於在南沙參加基本養老保險和失業保險。

在放寬醫藥和醫療器械市場准入限制方面，允許符合條件的港澳企業利用境內人類遺傳資源開展人體幹細胞、基因診斷與治療之外的醫學研究。鼓勵國內外生物醫藥與健康企業和研發機構在南沙設廠開發各類產品。