30分鐘直達「小鐮倉」！深惠城際大鵬支線料2026年通車

深惠城際大鵬支線的建設近日迎來新進展，土建六工區葵大1號斜井—葵大2號斜井區間左線暨雙線順利貫通，預計支線全線2026年建成通車，屆時龍崗、坪山往返大鵬僅需30分鐘。



深惠城際大鵬支線線路圖。（深圳新聞網）

據「深圳新聞網」報道，葵大區間質複雜且穿越管線密集。葵大1號斜井洞口段涉大鵬燃氣，洞身棟近距離下穿西氣東輸管道，管道均為高壓管道，西氣東輸距離隧道垂直距離約20m，正線施工先後穿越4處較大斷層破碎帶。

為確保施工安全和管線安全，項目採用機械法和控制爆破技術，不斷優化爆破參數，控制爆破振速。施工期間，緊盯炮眼佈置、炮眼深度、裝藥量、爆破段位，爆破振速得到了有效控制，安全順利的下穿了西氣東輸管道，穿過4處破碎帶。

深惠城際大鵬支線葵大區間左線總長5003m，右線總長4976m，本次貫通葵大1號斜井—葵大2號斜井區間左線長1938.3m。

+ 2

深惠城際大鵬支線起自深圳龍崗區龍城站，途經龍崗、坪山，止於大鵬新區新大站，線路全長約39.4km，共設龍城、坪山、燕子湖、葵涌、大鵬、新大6座車站。線路設計速度為160km/h，預計2026年建成通車。

作為粵港澳大灣區城際鐵路網絡的重要組成部分，深惠城際大鵬支線也是深圳「東進戰略」的強力支撐。大鵬支線建成通車後，可實現大鵬與龍崗、坪山半小時通勤，同時，通過換乘可快速抵達寶安機場、南山、前海等地，將極大緩解大鵬的綜合交通壓力。