據交通運輸部珠江航務管理局，2023年珠江水運經濟全面恢復，全年預計完成水路貨運量15.01億噸，比上年增長7.9%；西江航運幹線長洲水利樞紐船閘過貨量歷史性地突破1.83億噸，大藤峽船閘過貨量首次突破3000萬噸、接近4000萬噸；珠江水系內河水運基礎設施建設投資達275億元，是2022年全年投資額的兩倍有余，創新中國成立以來歷史新高。截至目前，「十四五」前三年完成投資超過「十三五」五年完成投資。



水路客運量已超前兩年總和

2023年珠江水運經濟全面恢復，全年水路客貨運主要指標均實現正增長。2023年珠江水系四省（自治區）全年預計完成水路貨運量15.01億噸，比上年增長7.9%；完成水路客運量4530萬人次，超過前兩年（2021年、2022年）水路客運量總和，接近2022年的3倍，已恢復到新冠疫情前（2019年）的2/3左右。珠江水系港口全港預計完成貨物吞吐量19.47億噸，比上年增長7.3%；其中，外貿貨物吞吐量5.29億噸、集裝箱吞吐量6982萬TEU，分別增長6.9%、2.3%。其中，珠江水系內河港口預計完成貨物吞吐量8.29億噸，增長12.2%；外貿貨物吞吐量8254萬噸、集裝箱吞吐量1361萬TEU，分別增長10.3%、7.4%。西江航運幹線沿線港口預計完成貨物吞吐量4.65億噸，增長8.2%，集裝箱吞吐量736萬TEU，增長8.5%。

長洲樞紐船閘貨物通過量首次突破1.83億噸

自2020年以來，西江航運幹線長洲樞紐船閘貨物通過量已連續4年超過1.5億噸，尤其是2023年，長洲樞紐船閘貨物通過量再攀高峰，達到18361.96萬噸，比上年增長18.22%。據了解，長洲水利樞紐是西江航運幹線上最大、最後一個梯級樞紐，是西江黃金水道通往粵港澳大灣區的「咽喉」。2023年，長洲樞紐船閘過閘貨運量較2022年提前5天突破億噸大關，提前60天超過2022年全年總量。2023年，珠江另一個重要船閘大藤峽船閘也迎來高速發展，船閘過貨量達到3988萬噸。

珠江水系貴港港航道（交通運輸部珠江航務管理局供圖）

水運基礎設施建設完成投資275億元，創歷史新高

據珠航局新聞發言人、副局長王燦強介紹，2023年珠江水系內河完成水運基礎設施建設投資275億元（含平陸運河201億元），是2022年全年投資額的兩倍有余，創新中國成立以來歷史新高。其中，港口項目完成投資38億元，占固定資產投資總額的13.9%；航道（含船閘）項目完成投資237億元，占固定資產投資總額的86.1%。截至目前，「十四五」前三年完成投資已超過「十三五」五年完成投資。

2023年，珠江水系共有水運工程建設項目102個，總投資超1770億元。其中，5月23日，西部陸海新通道（平陸）運河建設已進入全線動工、全面提速階段，自開工建設至12月14日累計完成投資239億元；百色水利樞紐通航設施項目累計完成投資22.41億元；富寧港項目一期工程、崖門出海航道二期工程、柳江紅花樞紐至石龍三江口二級航道工程等項目正有序推進。

珠江水系內河水運基礎設施建設投資創歷史新高，不僅有力助推珠江水運高質量發展，更有助於優化沿江產業布局、帶動產業向中西部轉移、支撐粵港澳大灣區、西部陸海新通道、珠江-西江經濟帶等重大戰略實施。