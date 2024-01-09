王毅提「四個堅持」展望中國外交：以更積極作為擔起時代責任

今日（9日）上午，2023年國際形勢與中國外交研討會在北京舉行，主題是「百年變局縱深演進下的中國外交：責任與擔當」，外長王毅發表講話。王毅以「四個堅持」展望中國外交：始終堅持自信自立，履行負責任大國應盡職責；始終堅持開放包容，鞏固拓展全球夥伴關係網絡；始終堅持公道正義，倡導建設平等有序的世界多極化；始終堅持合作共贏，積極推進普惠包容的經濟全球化。



中共中央政治局委員、外交部長王毅在開幕式主旨演講上介紹稱，習近平主席在中央外事工作會議上明確指出，中國特色大國外交進入一個可以更有作為的新階段，我們將緊緊圍繞推動構建人類命運共同體這條主線，全面服務中國式現代化這個新時代最大的政治，守正創新、胸懷大局，不斷開創中國特色大國外交的新局面。

具體到如何開展中國外交工作，王毅提出了四個「始終堅持」：我們將始終堅持自信自立，履行負責任大國應盡職責。要把國家的發展振興放在自己力量的基點上，把中國人民的前途命運牢牢掌握在自己手中，立足於中華文明的連續性、創新性、統一性、包容性與和平性，以東方智慧為人類進步作出應有貢獻。發揮元首外交戰略引領作用，全力辦好中非合作論壇、博鰲亞洲論壇、中國國際進口博覽會以及全球共享發展行動論壇等主場活動，展現中國特色大國外交的獨特風範，統籌國內國際兩個大局，堅定維護中國主權、安全、發展利益，為構建新發展格局，實現高質量發展，爭取有利外部環境。在關係廣大發展中國家團結合作和正當權利的重大問題上挺膺擔當，在關乎人類前途命運和世界發展方向的重大問題上旗幟鮮明。鐵肩擔道義，錨定曆史前進的正確航向。

2023年3月30日，博鰲亞洲論壇（Boao Forum For Asia）年會開幕式在中國城市海南舉行。（資料圖片）

王毅提出，我們始終堅持開放包容，鞏固拓展全球夥伴關係網絡。落實中美元首舊金山會晤共識，探索形成兩個大國的正確相處之道；深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國新時代全面戰略協作夥伴關係；密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠；堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針，增進同周邊國家友好互信和利益融合。秉持真實親誠理念和正確義利觀，同發展中國家攜手同行，與金磚國家團結振興，以和平共處五項原則提出70周年為契機，推動構建新型國際關係，積極落實全球文明倡議，弘揚全人類共同價值，推動文明交流互鑒，促進各國人民相知相親，共同推動人類文明發展進步。

2023年11月15日，國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）的「習拜會」在費羅麗莊園舉行。（資料圖片）

王毅提出，我們將始終堅持公道正義，倡導建設平等有序的世界多極化。踐行真正的多邊主義，推動國際關係的民主化。要堅持大小國家一律平等，每一個國家都在全球多級體系中有自己的位置，都能發揮應有的作用。各國應共同維護聯合國憲章的宗旨和原則，共同捍衛普遍公正的國際關係基本準則。共同參與全球治理體系的改革和建設，全面落實全球安全倡議，堅持公平公正，積極勸和促談，建設性參與解決巴以沖突、烏克蘭危機等全球和地區熱點，提出更多中國方案，貢獻更多中國智慧，提供更多有利於世界和平與發展的公共産品。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手（Reuters）

王毅提出，我們將始終堅持合作共贏，積極推進普惠包容的經濟全球化。堅決反對各種形式的單邊主義、保護主義和逆全球化現象，不斷促進貿易投資自由化、便利化，著力破解阻礙世界經濟健康發展的結構性難題，維護全球産供鏈穩定暢通，推動落實全球發展倡議，加大對全球發展合作的投入，幫助廣大發展中國家提高自主發展能力，共同做大並公平分好經濟全球化的蛋糕，使發展既充分又平衡，推動全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展，推動各國人民共同走上現代化的坦途大道。全面落實第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成果，提升合作質量、拓展合作領域，開啓高質量共建「一帶一路」的新階段，不斷以中國的新發展為世界提供新機遇。

李家超出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（資料圖片）

王毅總結道，中國外交將繼續把中國的發展和世界的發展結合起來，把中國人民和世界人民的利益結合起來，同各國一道以更寬闊的視野，更積極的作為，擔起時代責任，攜手應對挑戰，推動世界走向更加美好光明的未來。