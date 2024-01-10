北京司法局：司法鑒定所破AirDrop匿名溯源功能　鎖定發送者身份

1月8日，北京市司法局公布一宗利用蘋果（Apple Inc.）AirDrop功能在公共場所匿名傳播不當信息的案例，司法鑒定所突破AirDrop匿名溯源的技術難題，鎖定發送者的身份，助警方確定多名涉案嫌疑人。



北京司法局指，AirDrop是Apple 自iOS 7開始在系統中新增的功能，用於在多台iOS和macOS設備之間分享文件，設備之間無需連接同一局域網，且無需接收方為通訊錄聯繫人。然而，一些有惡意目的的人，利用此功能傳輸非法圖片、影片、音頻等文件，如在地鐵、公交、商城等人員密集場所非法向附近公眾投送和傳播不良信息。

司法局表示，有群眾報案稱，其iPhone在北京地鐵內收到一段帶有不當言論的影片。經初步調查，警方發現嫌疑人利用 AirDrop功能在公共場所匿名傳播這些不當信息。由於AirDrop的匿名性和追蹤難度，已經有部分網民開始效仿此行為，因此需盡快找出發送源並確定其身份，以避免惡劣影響。

北京網神洞鑒司法鑒定所接受公安機關的委托，對送檢手機「隔空投送」功能記錄進行提取、分析，通過深度解析iPhone設備日誌，找出與AirDrop相關的記錄。

經檢驗，鑒定所發現發送者的設備名、郵箱和手機號相關字段，其中手機號與郵箱相關字段是以哈希值的形式記錄，且哈希值部分字段被隱藏。

為破解該字段，技術團隊製作一張詳盡的手機號與郵箱賬號「彩虹表」，將密文轉換成原始文本，快速鎖定發送者的手機號與郵箱賬號，最終出具有法律效力的司法鑒定意見書，詳細分析接受端和發送端的相關設備，助警方確定多名涉案嫌疑人。

北京司法局指，鑒定所對手機「隔空投送」傳播不當信息案件的司法鑒定突破了AirDrop匿名溯源的技術難題，提升案件偵破的效率和準確性，防止不當言論的進一步傳播和潛在的惡劣影響。