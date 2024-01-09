華為手機銷量年增近80%　iPhone在中國市場頹勢加劇

最新數據顯示，iPhone去年第四季度在中國手機市場銷量仍居首位，但下滑頹勢加劇。反觀小米、華為、榮耀等國產品牌銷量大增，當中，華為按年增近80%。



綜合內媒報道，最新數據顯示Apple、小米、華為、榮耀、OPPO、vivo是中國市場銷量排名前六的手機廠商。當中，Apple以1501.16萬台激活量位列第一，但較去年的1678.29萬台下降10.6%。

與此同時，小米手機銷量暴漲38.4%，至1180.21萬台激活量，登頂國產第一 、總排名第二。華為則憑藉15.3%的份額（1146.57萬台激活量）升至第三，銷量更按年增79.3%。榮耀緊隨其後，以1111萬台激活量和13.9%的份額排名第四。OPPO、vivo分別排名第五和第六，激活量跌幅均超10%。

去年第四季度中國手機市場排名。（網上圖片）

iPhone第一的位置受到挑戰，主要因為小米14系列和華為Mate60系列等國產高端旗艦手機持續熱銷，嚴重沖擊了iPhone15系列的銷量。

另據美國投行傑富瑞分析師發布報告稱，Apple公司iPhone在中國市場銷量下滑的頹勢正在加劇，iPhone今年在華銷量可能會進一步下滑。Edison Lee等分析師在報告中援引行業調查稱，去年9月發布的Apple最新一代iPhone15系列在中國銷量開局不利，按年降幅最近擴大至30%。