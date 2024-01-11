南昌艦與外軍航母編隊近距接觸畫面曝光　掀導彈蓋板應對疑美軍機

央視近日稱055型導彈驅逐艦「南昌艦」在一次遠訓任務時，曾遭遇「外軍」挑釁。從畫面中可看到，當時南昌艦甚至已打開多個前甲板垂直發射系統的發射蓋板，火藥味相當濃厚。有分析認為，這是極度接近大打出手的一刻，離開戰只有一步之遙。



央視7日報道指出，2022年時，正在西太平洋伴隨航母編隊執行遠海訓練任務的南昌艦接到了前出近百海里直面外軍航母編隊的指令。這是南昌艦首次遇到外軍航母編隊，面對外軍艦機長時間、高強度的抵近滋擾，南昌艦拉響戰鬥警報，拿敵練兵，在遠海大洋與對手鬥智鬥勇，拓展防禦縱深，保證了機動空間，有效履行了航母編隊「帶刀護衛」的神聖職責。

此為內地官媒首次曝光南昌艦與外軍航母編隊的近距離接觸，畫面也出現外形疑似美國2架F/A-18E/F「超級大黃蜂」艦載機與南昌艦同框畫面，南昌艦甚至已打開多個前甲板垂發系統的發射蓋板。有分析認為，這畫面顯示南昌艦已進行鎖定，就差按下發射鍵。顯然這是極度接近大打出手的一刻，離開戰只有一步之遙，畫面顯示現場充滿火藥味。

面臨「外軍」挑釁，南昌艦打開多個前甲板垂發系統的發射蓋板。（央視畫面截圖）

另據《環球時報》報道，內地軍事專家張軍社認為，面臨這種情況，南昌艦除開啟各種雷達，火炮和導彈也進入作戰狀態。透過這些實戰化訓練，提高解放軍海軍在遠海應對海上意外情況的能力、快速反應能力和打擊能力，遠海綜合作戰能力得到極大提升。該細節也證實作為中國航母編隊的「帶刀護衛」，南昌艦足夠稱職，對外國軍艦艇具有震懾力。

張軍社提及，南昌艦的雷達探測距離比其他型艦艇更遠，探測到的空中目標更多，反應速度更快；此外，南昌艦的防空反導武器數量多、射程遠，作戰能力強大。不僅如此，南昌艦搭載的反艦導彈射程也足夠遠，可以增強航母編隊對海突擊能力。

張軍社認為，南昌艦接到遼寧艦航母編隊指揮所的命令前出行動來看，中國航母編隊的指揮體系已經非常成熟，南昌艦已融入其中。