台國防智庫：解放軍攻台首波料登陸5萬人　警示20處「紅色海灘」

具台灣官方背景的國防研究智庫「國防安全研究院」8日公布2023年度報告，分析若北京決定攻台，依據解放軍目前裝載武器能量，初估首波登陸約5.2萬人，在台灣約有20處「紅色沙灘」可搶灘。



報告指出，解放軍陸軍航空旅與空中突擊旅運載能量約1.2 萬人，另空降兵軍與陸戰隊也有直升機部隊。解放軍海軍兩棲艦隊約可輸送 2.4 萬名戰鬥部隊，以及 900 輛兩棲裝甲車。解放軍陸軍兩棲合成旅至少輸送 1.6 萬名部隊，或者 400 輛兩棲裝甲車。以上數字加總約為5.2萬人。

國防安全研究院分析，目前解放軍攻台的正規兩棲運輸工具仍不足，解放軍未來可能會把民船，編為海上民兵海運大隊，試驗如何使用民間運輸資源執行軍事任務。這些民船主要來自船隻噸位較大的渤海灣航線，噸位較小的瓊州灣航線較少，解放軍試驗「民船軍用」已取得部分成效，尚未大規模使用。

分析認為，一旦北京決定採解放軍兩棲攻台，解放軍必須在台建立包括「紅色海灘」、機場與港口的環形立體登陸場。根據台灣軍方之前驗證的「紅色沙灘」處所，包括桃園竹圍漁港南側沙灘、林口寶斗厝、金山中角灣、水尾漁港沙灘、石角的白宮行舘沙灘、淡水沙崙、八里挖子尾、宜蘭利澤、壯圍、頭城等沙灘、花蓮七星潭、台東知本沙灘、台南安平、黃金沙灘、喜樹沙灘，台中大安沙灘、梧棲沙灘，和高雄西子灣等地都是重點。

2022年7月28日，屏東，台灣進行年度「漢光演習」，士兵模擬解放軍登陸的情況。（Annabelle Chih/Getty Images）

報告也分析解放軍的可能弱點，如跨越100多公里寬的台海兩棲登陸。報告指出，解放軍目前尚無兩棲作戰經驗，加上台灣積極部署反艦、防空等不對稱戰力，解放軍登陸將面對相當風險，以及台灣地理環境不利兩棲作戰，唯有在台灣北部、西部近20處海灘適合登陸。「一旦解放軍登陸，立即面臨山地丘陵與城鎮林立，不利大規模機械化部隊的運動。」

面對這些地形障礙，解放軍聯合登陸作戰的決勝階段，可能從「灘岸登陸」轉為「空機降突擊作戰」，透過奪取港口、機場或其他戰略要地，以利快速海空投入第二梯隊兵力，因此台灣軍隊未來守住港口、機場，成為台灣防衛作戰的優先任務。

受限於台灣地形，美學者認為解放軍要登陸會有點困難。（Facebook@國防部發言人）

報告指出，解放軍第一波空機降與灘岸登陸部隊，僅裝備輕兵器與輕型裝甲車輛，尚急需後續彈藥、油料補給。一旦油彈藥補給不上，其戰力隨即歸零，台軍則有望切斷解放軍海上補給線，成為打擊解放軍的最佳不對稱作戰手段。

報告示警，一旦解放軍決定兩棲攻台，勢必先以空中與飛彈癱瘓台灣指管系統，讓台灣失去耳目，無法抵抗，因此保護軍民關鍵基礎設施與戰力保存，以及分散式指管，成為發展台灣防衛韌性的首要目標，進而更可提供有效的拒止嚇阻。