兩名間諜竊賣涉密文件、中國航天新進展　國安部公布拘捕現場畫面

1月10日，「國安宣工作室」發布2024年國安警察形象宣傳片《我是誰》，片中出現了間諜陳偉及趙學軍被捕的畫面。

陳偉曾是某軍工科研院所下屬公司網絡管理員，並向境外間諜情報機關提供軍工涉密文件；趙學軍是中國航天領域的科研人員，被策反後向境外間諜情報機關出賣中國科研進展情況。



網絡管理員竊取上千份軍工涉密文件

陳偉曾在一家軍工科研院所下屬公司工作，屬於核心涉密單位，負責內部網絡維護的他，有條件接觸大量涉密文件。

2011年，有外國人士向陳偉自稱是技術專家，想在中國購買一些技術資料。憑借工作便利，陳偉竊取了大量涉密文件，由於文件保密程度的等級愈來愈高，他心生恐懼，提出終止合作，結果對方以陳偉涉密當把柄，要挾他繼續提供情報。

2014年，整天生活在恐懼中的陳偉辭職。2015年，北京市國家安全局拘捕陳偉。2019年，北京市第二中級人民法院以間諜罪判處陳偉無期徒刑，剝奪政治權利終身。

調查證實，陳偉共竊取並向境外間諜情報機關提供了該科研院所文件共5500多份，其中機密級146份、秘密級1753份，以及其他大量內部文件。

科研人員提供航天領域研究進展

趙學軍是中國某科研院所的科研人員，屬於重要涉密人員。2009年，趙學軍赴西方某國留學，剛到國外就受到一名外籍男子的熱情宴請，自己的專業學識還被對方大加讚賞。趙學軍的家屬赴國外探親，對方熱情邀請趙學軍和家人共同出遊、觀看演出，還精心準備禮物。

趙學軍內心認定了這個異國他鄉的好友後，開始按照對方的需求，提供航天領域相關專業知識，並以咨詢費的名義收取相應的報酬。

在即將回國前，對方向趙學軍展示真面目，坦言自己是替情報部門工作，「你正好也比較符合我們的需求，希望你能夠到我們這來工作，一個月是一千美元，如果你做好了的話，有出色的報告，可以再加八百美元」。

回國後，趙學軍利用在科研院所工作的便利條件，大量搜集中國航天領域核心要害情報，並使用境外間諜情報機關提供的專業間諜器材，將情報提供給對方，期間收取數十萬元間諜經費。

2019年6月，國家安全機關對趙學軍採取強制措施。經審查認定，趙學軍向境外提供的情報屬於中國航天領域最新研究進展情況。2022年8月，趙學軍因犯間諜罪被判處有期徒刑7年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產20萬元人民幣。