國安部調查：有境外機構招募航空愛好者為「竊密志願者」

國家安全部6日發文稱，近期發現多個境外機構依託網絡社交平台面向中國境內航空愛好者精準招募「志願者」，指揮「志願者」在中國境內非法採集、向境外秘密傳輸中國飛行器飛行資料，國安部提醒航空愛好者切莫變為「竊密志願者」。



國家安全部微信公眾號發布最新文章，指近期國安機關工作發現，多個境外機構以免費提供設備、共用航空信息為誘餌，依託網絡社交平台面向境內航空愛好者精準招募「志願者」，並跨境郵寄設備，指揮「志願者」在中國境內非法採集、向境外秘密傳輸中國飛行器飛行資料。

國家安全部明示將會同有關部門在全國開展專項打擊非法竊取敏感性資料的行為。（VCG）

經調查，這些境外機構長期活躍在內地微博、貼吧、論壇、QQ群、影片網站等各大網絡平台，伺機尋找帳號活躍的航空愛好者，並透過電子郵件、短訊等方式發布「個性化」、「定制化」招募廣告。

在廣告中，這些境外機構利用航空愛好者對航空信息的熱愛與好奇，以免費提供設備、共用航空信息為誘餌，開展精準招募。

文章指出，這些境外機構會透過國際快遞，向新加入的「志願者」寄送大小接近普通智能手機的可擕式信號接收設備，並遠端指導「志願者」在中國境內航空樞紐附近投放，以實現對周邊一定範圍內飛機的型號、高度、經度、緯度、速度、航向等資訊的自動採集，並將上述資料即時傳輸到境外機構指定的伺服器上。

國安機關發現，這些境外機構在中國渤海、東海、南海周邊省份大量投放此類設備，不僅竊取民用航空資料，甚至還能竊取軍用航空器等敏感性資料信息。

境外機構寄送的可擕式信號接收設備。（國家安全部公眾號）

經鑒定，境外機構布設的相關設備性能強大，支援遠端線上程式設計，可根據需要定制出「個性化」功能。同時，相關設備內置GPS晶片，可對指定飛行器進行定位，並通過加密傳輸方式，將所採集資料快速地推送至境外伺服器。經測算，每台設備每天可向境外發送約1000架次飛機的飛行資料和約13萬條位置資料。

按照覆蓋半徑300公里至400公里計算，僅需投放約300台設備，即可對中國全空域飛機飛行資料實現監測覆蓋。同時，當大量非法設備工作時，還會對中國民航空管系統、軍用空管系統造成信號干擾，對中國航空安全構成重大威脅。

針對上述非法竊取敏感性資料的行為，國家安全機關明示將會同有關部門在全國開展專項打擊，並已查獲數百套在境內投放的設備，依法對有關人員進行處罰。