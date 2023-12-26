廣州超級車站白雲站、汕汕高鐵今開通！一文睇清搭乘攻略

12月26日，廣州白雲站正式投入運營，串連起京廣高鐵、京廣鐵路、廣梅汕鐵路、廣茂鐵路等多條鐵路幹線，進一步完善粵港澳大灣區軌道運輸體系。一文睇清如何抵達廣州白雲站、以及廣州白雲站開通後能更快抵達哪些地方？



此外，廣東汕頭至汕尾高鐵（下稱汕汕高鐵）汕頭南至汕尾段也在今日（26日）開通運營，汕頭南至汕尾、廣州東、深圳北站間最快分別僅需36分鐘、113分鐘、109分鐘可達。據了解，未來汕汕高鐵更將連接廣汕高鐵，打通粵東地區與灣區的幹線通道。



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廣州白雲站可以到哪裡？如何抵達？

據了解，白雲站剛開通，目前不會安排太多班次，廣州白雲站將逐步承接廣州站和廣州東站的普速列車。但未來只要是廣州站和廣州東站普速列車能到的站點，白雲站都能到。

高鐵部分，京廣高鐵途經的北京、河北、河南、湖北、湖南以及廣東下轄多地車站均可到達。值得期待的是，廣湛高鐵正在建設中，建成後廣州白雲站將可以快速直達佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等市。

廣州白雲站坐落於白雲區西南端，棠新路與棠樂路交叉路口西南側。北距白雲機場20公里，南距廣州站5公里。

目前廣州白雲站也已經接通廣州地鐵8號線石潭站，石潭站B出入口與廣州白雲站換乘通道相連，市民從石潭站B口出站後就能到達廣州白雲站西的廣場，上樓即可抵達廣州白雲站西北角1號進站口進站。

除地鐵外，公交車、出租車、私家車統一停在北落客廣場，乘客下車後只需步行幾十米即可抵達西北角的1號進站口進站。目前廣州市內公交車有9條線路到達廣州白雲站，日後還將增加。

未來，廣州白雲站一共將接通6條地鐵線，8號線已經開通，22號線、12號線和24號線均正在建設；另外還有佛山6號線和一條預留新線，讓市民抵達白雲站更加的便利。

汕汕高鐵開通：打通灣區幹線通道

12月26日開通的汕汕高鐵起自汕頭站，接入廣州至汕尾高鐵汕尾站，全長162公里，設計時速350公里，全線共設汕頭、汕頭南、潮南、惠來、陸豐東、陸豐南、汕尾7座車站。開通後，汕頭南至汕尾、廣州東、深圳北站間最快分別僅需36分鐘、113分鐘、109分鐘可達。

值得一提的是，龍龍高鐵（福建省龍岩市龍岩站至廣東省河源市龍川西站）龍武段、成自宜鐵路（成都至自貢至宜賓高鐵）也在12月26日開通。12月27日還有防東鐵路（廣西防城港至東興鐵路）等一大批高鐵線路正在密集開通，為旅客通行提供更多便利選擇。