大肆收錢斂財、不信馬列信鬼神　中國太平保險副總經理肖星被捕

中國太平保險集團有限責任公司原黨委委員、副總經理肖星涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，河南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對肖星作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。



公開資料顯示，肖星生於1971年12月，曾任太平金融服務有限公司董事長，太平金融科技服務（上海）有限公司董事長，太平財產保險有限公司董事長，太平資產管理有限公司總經理，中國人壽保險股份有限公司上海市分公司總經理，中國人壽保險（海外）股份有限公司監事長，中國人壽信託有限公司董事長等職。

2020年6月，肖星任中國太平保險集團黨委委員、執行董事、副總經理。官方去年7月18日通報，肖星被查；今年1月5日再通報，肖星被開除黨籍和公職。

通報指，肖星喪失理想信念，背離初心使命，不信馬列信鬼神，搞迷信活動，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動等安排；違反組織原則，不如實報告個人有關事項，利用職權違規在職工錄用方面為他人謀取利益；棄守廉潔底線，利用職權或者職務上的影響為親屬經營活動謀取利益，安排他人支付應由本人支付的費用，違規擁有非上市公司股份；踐踏黨紀國法，靠金融吃金融，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目融資、業務合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。

肖星嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予肖星開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。