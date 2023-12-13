原陝西副省長李金柱涉受賄被捕　曾被批｢靠煤吃煤、大搞權錢交易｣

據最高人民檢察院13日（周三）消息，曾任陝西副省長的李金柱涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李金柱作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



李金柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

李金柱在本月被開除黨籍，當時通報指，經查，李金柱喪失理想信念，背棄初心使命，棄守政治責任，與黨中央重大決策部署背道而馳，搞「七個有之」，污染地方政治生態和社會風氣；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，利用職權在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金、消費卡，違規經商辦企業；插手市場經濟活動和公共財政資金分配；家風不正；「靠煤吃煤」，貪婪無度，官商勾連，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，李金柱嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，68歲的李金柱曾長年在煤炭系統工作，曾任煤炭科學研究總院黨委書記，中煤科技集團黨委書記、副董事長，煤炭信息研究院院長，國家行政學院辦公廳主任、研究部主任，陝西省寶雞市委副書記（掛職），榆林市市長、市委書記等職，2011年任陝西省政府黨組成員、副省長，2015年1月任陝西省人大常委會副主任。

2018年1月，陝西省人大常委會換屆，李金柱不再擔任省人大常委會副主任職務。2019年5月，他任陝西省決策諮詢委員會副主任。