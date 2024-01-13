全球新冠加速蔓延　內地春運即將開啟　專家籲保護好｢脆弱人群｣

全球新冠疫情正加速蔓延，去年12月的住院患者按月增長42%，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞表示，雖然一個月內錄得近1萬宗新冠死亡個案。已遠低於疫情高峰期，但死亡規模是「不可接受的」。

對此，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，內地今年春運即將開始，當下最為關鍵是要保護好「脆弱人群」。



中國疾控中心周三（10日）發布新冠疫情報告指，2023年12月1日至31日，全國報告新增重症個案88宗、死亡個案11宗，其中，新冠病毒導致呼吸功能衰竭死亡個案2宗、基礎疾病合併新冠病毒死亡個案9宗。

李侗曾對此表示，JN.1變種病毒近期在全球範圍內快速上升，已成為主要流行株，根據其他國家公布的評估結果，JN.1變種病毒的傳播力和免疫逃逸能力增強，但致病性並未增加。據國家衛健委消息，當前國內新冠疫情依舊處於低水平流行，JN.1變種病毒佔比較低，但呈上升趨勢，有可能逐步發展為國內優勢流行株。

內地今年春運將自1月26日正式開始。（示意圖片/新華社）

李侗曾認為，未來幾個月，不排除隨JN.1變種病毒的流行，感染人數會增加。而且，距離去年5月的新冠感染高峰已經過去半年多，很多人體內的抗體水平下降，或會出現新一波感染高峰。

但隨着內地今年春運即將開始，亦意味內地即將迎來人流密集遷徙和節假日聚會、旅行等聚集活動。李侗曾表示，當下最關鍵是保護好老年人和免疫力低下等「脆弱人群」。