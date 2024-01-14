台灣大選｜解放軍東部戰區發軍演畫面　參與艦艇前身曾與台軍作戰

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台灣總統大選結束翌日（14日），解放軍東部戰區發文公布最新軍演畫面，表示東部戰區海軍官兵進行了導彈艦艇的海上演習，不過文章並沒有標示具體的軍演日期和地點，也沒有提及台灣選舉。但文章特別提及，參與軍演的某艇前身曾參加解放軍與台軍作戰的「八六海戰」。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

東部戰區發布的文章稱，「新年伊始，東部戰區海軍某導彈快艇大隊官兵士氣高昂，迅速掀起新年度實戰化軍事訓練熱潮」。

文章稱，「數艘導彈快艇破浪出擊，一場多科目、長航時、高強度、跨晝夜的海上實戰化訓練在寒風中拉開戰幕」，編隊指揮員接到指令後指揮各艇立即向目標海域高速航行，對「敵」實施火力打擊。

文章又稱，軍演包括反恐應急演練，「該大隊緊貼實戰化練兵標準，圍繞多個實戰化科目進行專攻精練，進一步推動部隊戰鬥力提升」。

文章稱，此次參與軍演的某艇前身正是參加「八六海戰」的611艇。

解放軍曾參加「八六海戰」的611艇。（解放軍東部戰區微信公眾號）

根據資料，1965年8月6日，解放軍與台軍在福建省東山島與廣東省南澳島之間爆發「八六海戰」，這場海戰造成台軍199人陣亡、33人被俘；解放軍4人陣亡、28人受傷。