「太陽花女戰神」賴品妤爭取立委連任失敗　熱愛Cosplay享高人氣

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】有「太陽花女戰神」之稱的民進黨新北市第12選區立委賴品妤力拚連任，對上地方實力雄厚的國民黨新北市議員廖先翔，最終落敗、連任之路遭阻斷。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

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在該選區，廖先翔拿下9萬2489票，比賴品妤的8萬1937票多出1萬零552票。賴品妤在競選總部發表敗選感言時，語氣略帶哽咽。她表示，期待選區未來會更好，她會在不同的崗位，繼續為台灣努力。一名女支持者難過到抱著賴品妤哭，賴品妤則露出笑臉安慰對方。

台媒中央社分析稱，賴品妤雖然在競選期間猛打建設牌，但在藍綠選票結構較不利民進黨，加上廖先翔家族在大票倉汐止區地深耕多年等因素下，賴品妤最後吞敗，國民黨成功讓綠地變藍天。

民進黨新北市第12選區立委賴品妤（右二）力拚連任失敗，面對難過哭泣的支持者，仍露出笑臉安慰她。（《聯合報》）

31歲的賴品妤高中畢業就參與社運，在2014年太陽花學運時參與佔領立法院，被稱為「太陽花女戰神」。

在2020台灣大選，當時27歲的賴品妤成為該屆選舉大黑馬，擊敗政壇老將、國民黨立委候選人李永萍，成為新北市第12選區立委當選人，同時成為該屆立法院最年輕的立委。

在2020台灣大選選戰，賴品妤曾cosplay成《新世紀福音戰士》明日香落區造勢。（Facebook@souichi0302）

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在2020台灣大選選戰，賴品妤因宣布參選鞠躬時，整個頭插進咪高峰中的模樣引起話題，加上亮眼外型及Cosplay的興趣，在年輕人中享有高人氣。選戰期間，賴品妤常Cosplay成不同角色在路口拜票，包括在造勢大會上以新世紀福音戰士「明日香」造型登場，成功打響知名度。