30歲「白眼女神」黃捷成最年輕新一屆立委　與韓國瑜立院冤家路窄

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統暨立委大選落幕，民進黨高雄市第六選區立委候選人黃捷，以新人之姿勇奪11萬3670票勝選，以30歲的年齡成為新一屆立法院最年輕立委。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

黃捷面對韓國瑜受質詢時不斷重提「高雄發大財」忍不住翻白眼，因而被封為「白眼女神」。（網上圖片）

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黃捷在任職高雄市議員期間（當時黨籍為時代力量），在市議會質詢環節時當場向不斷重提「高雄發大財」的時任國民黨籍市長韓國瑜翻大白眼，因而爆紅，被封為「白眼女神」。

韓國瑜在2020年被罷免成功，由於黃捷在這次罷韓行動中多次站在街頭發放罷韓黃絲帶，成為韓粉眼中釘。韓粉於是號召民眾罷免黃捷，唯罷免案投票最終以不同意票多於同意票而失敗。

黃捷過去言行備受爭議，例如於去年12月在Facebook貼出她cosplay「山道猴子的一生」超商妹的照片，狂吸2.9萬人按讚，引發外界關注。網紅館長（陳之漢）就在直播中開罵，稱黃捷此舉在物化自己，「搞這招就是要年輕選票」，如果對方想要紅，「我幫你」。

韓國瑜在這次大選中在國民黨不分區立委提名名單排名第一，順利重返立法院。國民黨表示，會尋求在野合作，共推韓國瑜選立法院長。

對於韓國瑜可能會成為立法院長，黃捷14日則回應稱她會「戒慎恐懼」。黃捷又表示，見面第一句話應該會是「好久不見」，過去2人在議會交鋒過，現在冤家路窄又要在立法院相逢，這大概是一種命運，後續勢必在立法院要做很多攻防，強調捍衛家鄉是最重要的事情。

黃捷曾在Facebook上分享了她在選舉期間所推出的桌曆照片。