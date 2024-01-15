中國對瑞士實行單方面免簽政策　兩國簽署雙邊經貿合作文件

1月15日，國務院總理李強與瑞士聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）舉行會談，並宣布對瑞士實行單方面免簽政策。



李強表示，中方願同瑞方一道，落實好兩國元首重要共識，進一步築牢政治互信基礎，推動雙邊關係不斷向前發展，互利合作取得更多務實成果。

李強指出，中方願同瑞方繼續密切高層交往，更好發揮兩國政府間對話合作機制作用，加快重啟各層級各領域往來。雙方要發掘更多利益契合點，加強自貿、海關等領域合作，培育壯大綠色、金融、數字經濟等合作新增長點，推動兩國經貿合作提質升級。

中方希望瑞方繼續為在瑞中資企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。中方願同瑞方加強文物、教育、青年、體育等領域合作。雙方要密切在聯合國等多邊機制內的溝通協調，加強在互聯互通基礎設施融資、國際發展援助、應對氣候變化等領域合作，共同為世界和平與發展事業作出積極貢獻。

瑞方表示，願同中方繼續推進高質量雙邊對話，深化經貿、教育、金融、科技、人文等領域交流合作，共同應對氣候變化、公共衛生、網絡安全等全球性挑戰，推動瑞中創新戰略夥伴關系在龍年取得更大發展。

雙方宣布完成中瑞自貿協定升級聯合可研，一致同意支持盡快啟動正式升級談判，今年年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作組會議、能源工作組會議、教育政策對話、安理會事務磋商，以明年兩國建交75周年為契機加強人文交流。

中方將給予瑞方單方面免簽待遇，瑞方也將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。會談後，兩國領導人共同見證簽署雙邊經貿合作文件。