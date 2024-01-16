台灣藝人歐陽娣娣參加選秀節目　IG發文稱「來自中國」惹網民不滿

台灣資深藝人歐陽龍與傅娟的3名女兒，長女歐陽妮妮、次女歐陽娜娜，以及目前就讀於北京電影學院的三女歐陽娣娣，相繼進軍娛樂圈。日前，歐陽娣娣參與偶像選秀節目《創造營2024》的錄製，並在個人社交平台中宣傳自己時表示「來自中國」，引發熱議。



歐陽娣娣稱自己「來自中國」，引發熱議。（歐陽娣娣Instagram）

由中泰聯合製作的偶像選秀節目《創造營2024》，將於2月3日正式開播。周一（15日），節目組公開了69位參賽者的照片，當中可見台灣藝人歐陽娣娣的身影。

以英文名「DIDI」參加節目的歐陽娣娣，當日將照片發布在Instagram帳號中，可見19歲的她，留着波浪長髮，辮子上裝飾着蝴蝶結，外貌十分清純可愛。

值得注意的是，歐陽娣娣還配以簡體中文和英文呼籲網民能夠支持自己：「IT'S OUR TIME！I'm DiDi from China，Please give me support on #CHUANGAsia，這是我們的時刻！我是歐陽娣娣，來自中國，請來支持我吧！」隨後，歐陽妮妮和歐陽娜娜亦轉發妹妹的照片，請大家幫她加油打氣。

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不過，「來自中國」的說法就引起熱議：

「來自中國？」

「舔好舔滿。」

「絕對不會投你！」

「要抱大腿，請去微博，這邊他們看不到。」

「Aren't you from Taiwan？」

「請你註銷台灣護照。」

「原來台灣人也會因為這個破防呀，中國做的節目會讓你來自台灣？」



同時，歐陽娣娣亦在微博中發布同樣內容，網民點睇：

「期待娣娣。」

「公開表明立場是不錯的。」

「這句來自中國，好霸氣。」

「比那些賺着大陸錢卻又模棱兩可的強多了。」

「就衝來自中國這四個字也要支持啊！」

