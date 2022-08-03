佩洛西訪台｜中港台藝人：只有一個中國　歐陽娜娜、謝霆鋒撐國家

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelos）已展開訪台行程，兩岸藝人紛紛在微博表態「只有一個中國」，並轉發官方媒體《央視新聞》圖片「世界上只有一個中國」。



大陸方面，藝人那英、韓紅、寧靜、汪峰、陳坤、周迅、沈騰、景甜、何炅、謝娜、張杰、楊迪、胡夏、姚晨、胡歌、劉亦菲、李冰冰、周冬雨、周筆暢、趙麗穎、白百何、張藝興、蔡徐坤、袁婭維、王嘉爾、陳立農、易烊千璽等在微博發文表態「只有一個中國」，並轉發《央視》微博「世界上只有一個中國」圖片。圖片附有中華人民共和國國旗，台灣地圖在「中國」的國字裏面的圖案。

台灣方面，藝人歐陽娜娜、陳立農、陳妍希等在微博發文表態「只有一個中國」。而蕭敬騰、張韶涵、黄安等「愛國」台灣藝人尚未表態。官媒央視4月9日曾經推出《我們同唱一首歌》邀請台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農、方文山和大陸藝人袁婭維、張杰合唱，歌詞中有「從來是一家」「落葉歸根」等用語。

香港方面，藝人謝霆鋒、惠英紅、王祖藍、袁詠儀、趙雅芝、陳小春、李克勤、蔡卓妍、鍾欣潼、楊穎（Angelababy）、容祖兒、薛凱琪、劉雅瑟、陳偉霆、陳法蓉、許靖韻、白冰、何珮瑜、余衍隆、馬思惠等亦紛紛在微博轉發《央視新聞》「#只有一個中國#」的微博，並紛紛寫上「#只有一個中國#」。其中，不少藝人都是英皇娛樂集團和TVB旗下藝人。

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外長王毅：中國人不信邪不怕鬼，堅決捍衛主權民族尊嚴

國務委員兼外長王毅在昨晚（2如）就美方侵犯中國主權發表談話表示，美國國會眾議長佩洛西不顧中方嚴正交涉，明目張膽到訪中國台灣地區。這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨。

他批評，美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，是逆地區發展潮流而動，同亞太人民期待背道而行，十分危險和愚蠢。一個中國原則已成為國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分。美方立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

他稱，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國的主權和領土完整。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義。

他強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」注定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。

大陸國防部：解放軍高度戒備，將以軍事行動反制

中國國防部新聞局官方微博消息，國防部新聞發言人吳謙就佩洛西竄訪台灣發表談話。他稱，8月2日，美眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，中方對此強烈譴責、堅決反對。

他表示，中方曾多次闡明竄訪台灣的嚴重後果，但佩明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀佩訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

中国国防部发言人：中方曾多次阐明窜访台湾的严重后果，但佩洛西，恶意挑衅制造危机，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。中国人民解放军高度戒备，将展开一系列针对性军事行动予以反制，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 2, 2022

台灣外交部：竭誠歡迎訪問台灣

外交部8月2日，「外交部對裴洛西議長率領多位美國會領袖級議員訪台表達誠摯歡迎。外交部長吳釗燮在本（8）月2日晚間訪團抵台時代表我國政府前往接機。」

新聞稿提到，「這是繼1997年4月時美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich, R-GA）率團訪台後，睽違25年再度有美國聯邦眾院議長訪台，也是裴洛西議長時隔22年後再度訪問台灣。本團成員包含眾院外交、退伍軍人事務及歲計等多位重要委員會的領袖，突顯台美關係廣獲美國會的高度支持，以及台美在各項領域的廣泛合作。美國國會自本年以來逐步恢復出訪各國，這次裴洛西議長首次率團訪問亞洲即將台灣納入行程，充分展現美國國會對台灣的高度重視，也再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的堅定支持。相信裴洛西議長等國會重量級議員此次來訪，將能強化台美的緊密友好關係，進一步深化雙方在各領域的全球合作。」