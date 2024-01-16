新疆暴雪過千旅客滯留　阿勒泰喀納斯景區禾木路段全線搶通

新疆阿勒泰地區自1月6日起持續降雪，多條道路因雪崩交通中斷，過千名旅客一度滯留，軍區出動直升機協助補給物資，並撤離部分旅客。

經過當地公路交通等部門連日清雪搶通，1月16日下午1時14分，新疆阿勒泰喀納斯景區岔路口通往禾木村的道路825縣道全線貫通。



當地公路部門介紹，從10日開始的強降雪造成新疆阿勒泰山區通往喀納斯景區的兩條道路及景區內的多條道路受阻，使得喀納斯景區對外的交通中斷。

在降雪的同時，當地組織人員開始清雪搶通，出動62個搶險隊員、33台清雪機械，保障喀納斯景區岔路口通往禾木村的道路825縣道搶通，截至1月16日下午1時許，喀納斯景區內外交通已經實現貫通。

據此前報道，因降雪量大、持續時間長，新疆阿勒泰地區布爾津縣城通往喀納斯、禾木景區的道路多處發生雪崩；省道232線通向喀納斯景區至少有31處類似雪崩點，其中K57公里處一度完全被雪崩掩埋，長達6公里，被掩埋的道路上積雪最深處超過5米。

受持續暴雪及雪崩影響，大批旅客滯留景區。1月13日，喀納斯景區管委會發布公告稱，滯留喀納斯村、禾木村、白哈巴村的遊客食宿免費。