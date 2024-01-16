美國通過《不歧視台灣法案》助台入IMF　中方堅決反對提嚴正交涉

美國國會眾議院日前通過《不歧視台灣法案》，並要求美國財長利用美國在國際貨幣基金組織（IMF）影響力，支持台灣加入組織。

1月16日，外交部發言人毛寧批評，美方所謂法案粗暴干涉中國內政，敦促美方應當認清台灣問題的高度敏感性，立即停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，停止損害中美關係和台海和平穩定。



毛寧表示，美方所謂法案粗暴干涉中國內政，妄圖借台灣問題搞政治操弄，製造「兩個中國」、「一中一台」，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。

毛寧稱，1971年10月25日第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過的第2758號決議，明確承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，要求將台灣當局「代表」從其非法佔據的席位上驅逐出去。

毛寧表示，聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了中國在聯合國的席位只有一個，那就是中華人民共和國。

毛寧強調，半個多世紀以來，聯合國及包括國際貨幣基金組織在內的專門機構，以及其他國際和地區組織均恪守這一決議規定。任何關於台灣地區參與國際組織活動的問題，都必須在一個中國原則下解決。美方應當認清台灣問題的高度敏感性，立即停止利用台灣問題干涉中國內政，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，停止損害中美關係和台海和平穩定。