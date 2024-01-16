全球首次！內蒙古白雲鄂博發現重稀土「白雲釔鋇礦」

據《科技日報》1月15日報道，內蒙古科技廳表示，在剛剛結束的國家自然科學基金委《戰略性關鍵金屬超常富集成礦動力學》重大研究計劃集成項目2023年度進展報告會上，中國地質大學（北京）教授李國武正式宣布，在包頭白雲鄂博發現一種全新結構重稀土新礦物——白雲釔鋇礦。



白雲釔鋇礦的發現，是中國科學院院士李獻華主持的「白雲鄂博超大型REE-Nb礦床的時空演化和資源量」的重要創新成果之一。該發現由中國地質大學（北京）、包鋼集團和中國科學院地質與地球物理研究所合作完成，並獲得國際礦物學協會—新礦物命名及分類委員會全票批准通過，批准號IMA 2023-084。

李獻華介紹，「白雲釔鋇礦是一種全新結構和全新成分的新礦物，也是世界上首次發現的氟碳酸鹽重稀土新礦物。」

李獻華表示，白雲鄂博是個寶藏，比人們想象得更加富有。新礦物的發現對白雲鄂博礦床成因研究具有很大的推動作用，進一步豐富了白雲鄂博礦物數據庫，為今後深入研究白雲鄂博礦形成過程和元素富集機制提供了很好的參考方法。

白雲釔鋇礦發現於白雲鄂博深部岩芯礦，是一種化學成分組成全新、晶體結構全新的新礦物，含有釔、鏑、釓、鉺、鑥等重稀土元素。據了解，自1959年以來，白雲鄂博共計發現了18種新礦物，約佔中國發現新礦物總數的10％。該礦床，也是中國發現新礦物最多的礦床。

《科技日報》指出，白雲鄂博礦床中，重稀土元素的賦存狀態及資源前景是一個重要的科學問題。白雲釔鋇礦的發現，是對礦區重稀土賦存礦物的重大突破，同時也提供了很好的礦物學證據和新的認識。

報道稱，2022年以來，白雲鄂博以每年發現一種新礦物的速度，不斷刷新人們對自然界礦物多樣性的認知。