中國停止出口部份稀土加工技術　北京：因應形勢變化作修訂

撰文：許懿安
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中國外交部發言人汪文斌12月22日主持例行記者會。

會上有外媒記者就中國商務部及科技部12月21日修訂發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》提問：中國將停止一系列稀土技術的出口，雖然此前中方已有了部份限制，但現在中方擴大了不能轉移至海外的技術清單，將稀土和磁鐵的加工包括在其中。中方對此有何回應？

汪文斌：中方主管部門已經就此作出回應。本次《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂是中國適應技術發展形勢變化、完善技術貿易管理的具體舉措和例行調整。修訂之後，目錄由164項壓縮到134項。中國始終堅持以開放促改革、促發展，我們將在維護國家經濟安全和發展利益的基礎上，為促進國際經貿合作創造積極條件。

中國商務部網站2023年12月21日公布，中國商務部、科技部修訂發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》。（Reuters）

消息稱：「本次《目錄》修訂充分徵求了相關部門、行業協會、業界學界和社會公眾意見，共刪除34項技術條目，新增4項，對37項技術條目的控制要點和技術參數進行了修改。修訂後《目錄》由164項壓縮至134項，其中禁止類24項，限制類110項。」

中國商務部服貿司負責人表示，屬於該目錄禁止出口的技術，不得出口。屬於限制出口的技術，實行許可證管理；未經許可，不得出口。屬於自由出口的技術，實行合同登記管理。

中國商務部和科技部曾於2022年12月首次公布清單草案，中國上次修訂清單內容是在2020年。

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